Королевский ритуал первой борозды и роль риса в жизни Таиланда

В среду, 17 мая, в Бангкоке прошла Королевская церемония пахоты, также известная как Королевский ритуал первой борозды и под другими названиями. Ежегодное мероприятие настолько важное, что его день является государственным праздником и выходным по всей стране, хотя непосредственно в этом году не работали, в основном, госслужащие и сами фермеры. Последние пристально следят за ритуалом, ожидая от него предсказаний на будущий рисовый сезон. Тысячи крестьян лично отправляются в Бангкок, чтобы принять участие в мероприятии и, в частности, подобрать зерна, которые будут ритуально посеяны перед Большим дворцом на площади Санам-Луанг.

Новости Пхукета

Рис через столетия

Важность риса в жизни народов Азии сложно переоценить, и Таиланд здесь не исключение. Выращивать эту злаковую культуру на территории страны начали около 5 тыс. лет назад. Во всяком случае, именно такой возраст имеет посуда из глины со следами рисовой соломы, найденная археологами в Кхон-Кэне и Удон-Тхани.

Самое старое из сохранившихся в Таиланде изображений процесса выращивания риса имеет возраст около 3 тыс. лет. Это наскальные рисунки в Убон-Ратчатхани, изображающее людей, возделывающих рисовое поле (падди). Рядом с фермерами нарисованы их верные помощники – буйволы.

Рис – одна из важнейших сельскохозяйственных культур всего мира, составляющая основу рациона половины человечества. Где в русской или немецкой идиоме будет хлеб, там в азиатской – рис. К примеру, по-немецки одно из слов для обозначения ужина – «абенброт», то есть «вечерний хлеб». По-тайски слова слова «кхин кхао» («есть рис») тоже используются для обозначения именно трапезы, а не употребления именно риса. Более того, фраза «поел ли ты уже рис?» – классическая формула, чтобы поинтересоваться, как у человека дела. Отвечать надо, разумеется, что ты уже поел рис, то есть дела в порядке.

Можно даже сказать, что рис в каком-то смысле причастен к тому, что Таиланд в середине Второй мировой войны все же сменил сторону конфликта и присоединился к антигитлеровской коалиции. Изъятие японцами «риса насущного» стало для тайцев очень яркой демонстрацией того, что их «союзники» из Страны восходящего солнца – не такие уже и хорошие ребята.

Таиланд сейчас является одним из ведущих производителей и экспортеров риса, хотя и не лидером по продажам на мировом рынке. Пальму первенства удерживает Индия, которая обгоняет Таиланд по поставка зерна за рубеж втрое. Зато именно тайский рис «хом мали» является одним из двух лучших в мире наряду с камбоджийским «пхка ромдуол» – эти два сорта ежегодно спорят за звание самого ароматного, причем с непредсказуемым результатом. Последняя Всемирная конференция по рису проходила на Пхукете в прошлом декабре, по итогам слепой дегустации победил «пхка ромдуол», но если посмотреть на статистику за десять лет, то сорта идут вровень, рисинка к рисинке.

Ритуальная пашня

Тайцы ежегодно открывает новый сельскохозяйственный цикл двумя церемониями – буддистским Ритуалом выращивания риса и Королевской церемонией пашни. В обоих участвует Его Величество Король. Первая церемония по-тайски именуется Пхра Ратчапхити Пхытчамонгкохон и проходит в Храме изумрудного Будды, где участники молятся об изобилии. Вторая носит название Пхра Ратчапхити Чарот Пхра Накхан Рэк На-Кхван и организуется на площади Санам-Луанг на следующий день. Во время этого ритуала символически возделывается и засеивается рисовое поле.

Ритуал Королевской пахоты проводит так называемый Лорд пашни, титул которого на тайском языке звучит как Пхрайя Рэк-На. Его роль в этом году исполнял постоянный секретарь Минсельхоза Праюн Инсакун. Четыре высокопоставленные руководительницы ведомства были богинями, несущими семена и золото.

Участие в церемонии – очень почетно. Организаторы крайне строго подходят и к отбору людей, которые будут засевать поле, и к выбору священных волов, которые будут его распахивать, а заодно предсказывать урожай. К примеру, в прошлом году на сайте правительства Таиланда было подробно описано, сколько весило каждое из двух животных, какова была его высота в холке и, разумеется, как звали первого и второго (оба имени обозначали «процветание»).

День и время церемонии выбираются в соответствии со сложными предсказаниями, но мероприятие всегда проходит по утрам. В прошлом году оптимальные 40 минут для посадки риса продолжались с 08:09 до 08:49, в этом году время с точностью до минут не публиковалось.

Главные элементы Королевской пахоты – предсказания урожая. Первый прогноз делается на основании того, какое угощение выберут священные волы. Вариантов семь – зерна риса и кукурузы (означают урожай зерновых и фруктов); бобы мунг и кунжут (снова изобилие зерновых и фруктов); вода и сено (средний уровень дожей, изобилие зерна, фруктов и мяса); рисовый алкоголь (отсутствие проблем с транспортом, процветание внешней торговли и экономики в целом).

В этот раз животные отдали предпочтение траве и злакам, что должно обещать хороший урожай, поскольку плохой прогноз в данном случае – это отказ волов от еды в принципе. Священные животные не побрезговали и спиртным, а это (цитата из пресс-релиза правительства Таиланда) обещает, что «транспортировка будет более удобной, торговля с другими государствами улучшится, стимулируя процветание экономики».

Второй прогноз связан с тем, какой из трех отрезов ткани достанет Пхрайя Рак-На. Короткий означает обильные осадки, средний – умеренные, а длинные – скромные. В этом раз Лорд пашни достал средний отрез длиной в пять кыбов, то есть в старых русских мерах – пять пядей. Правда, тут нужно учесть, что тайская пядь – целых 25 сантиметров.

«Предсказание на ткани. Пхрайя Ран-На выбрал отрез таки и пять кыбов. Это предсказывает, что количество воды в этом году будет в самый раз. Посаженные в полях семена принесут обильные плоды, еда будет в изобилии», – говорится в сообщении правительства.

Что касается альтернативных прогнозов по урожаю, то их можно найти на том же сайте правительства, что и результаты гадания по волам и их настроению относительно рисового самогона. В 2023 году Таиланд рассчитывает не только обеспечить рисом себя, но и накормить соседей, поставив за рубеж порядка 7,5 млн т риса. Это примерно соответствует показателю прошлого года (7,7 млн т) и означает, что страна останется вторым крупнейшим экспортером риса в мире.

За январь-февраль 2023 года тайский фермеры отгрузили за границу 1,4 млн т продукции, увеличив поставки по сравнению с прошлым годом на 38,2%. В денежном выражении это 25,4 млрд бат за два месяца.