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Королевский крематорий в Бангкоке откроют для публики со 2 ноября

Комплекс на площади Санам-Луанг, где проходила кремация Рамы IX, будет открыт для посещения со 2 по 30 ноября.

Новости Пхукета

28 Октября 2017 14:48:03

Королевский крематорий откроют для посещения со 2 ноября. Фото: Apichit Jinakul / Bangkok Po
Королевский крематорий откроют для посещения со 2 ноября. Фото: Apichit Jinakul / Bangkok Po

Как объявил оргкомитет по организацию Королевской кремации, комплекс на площади Санам-Луанг будет открыт для посещения с 7:00 утра до 22:00 вечера. Всего в час комплекс сможет принять до 5000 человек организованными группами. Каждый день Королевский крематорий смогут посетить 104 тыс. человек: 80 тыс. взрослых, 15 тыс. школьников и студентов, 8 тыс. иностранных туристов, 500 монахов и 500 лиц старшего возраста и инвалидов.

Участники экскурсий проведут 15 минут перед самим Королевским крематорием, где будет организована выставка, посвященная Королевским проектам по развитию страны, а также 45 минут в шести других выставочных залах.

От участников экскурсий требуется соблюдение уважительного дресс-кода: шорты, короткие юбки, майки без рукавов не допускаются. Для посетителей будут организованы бесплатные автобусы от Монумента победы, северного и южного автовокзалов, от станции Hua Lamphong и Ekkamai. Также бесплатные автобусы будут курсировать по острову Раттанакосин.

В первые дни после открытия Королевского крематория там будут проходить ежевечерние театрализованные представления. Актеры традиционного театра кхон будут разыгрывать перед гостями сцены из эпоса «Рамакиен». Также отдельная программа будет на северной сцене комплекса. Шоу будут транслироваться на телеэкраны.

В 7:00 четверга, 2 ноября, Ее Королевское Высочество Принцесса Маха Чакри Сириндхор откроет выставку в Королевском крематории.

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