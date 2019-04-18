Королевские кобры устроили кладку яиц под жилым домов в Калиме

Сотрудники пожарной службы Патонга поймали самку королевской кобры, замеченную жителем Калима у своего дома. При этом владелец здания также упомянул обнаруженную им кладку яиц, так что спасатели предупредили его о возможности встречи с самцом змеи. Яйца, видимо, были уничтожены до приезда спасателей.

Варанья Промпинпарат

18 Апреля 2019, 05:47 PM

Фото: Patong Municipality Fire Dept

Сообщение об обнаружении королевской кобры у жилого дома на Soi Prabaramee 7 поступило в муниципалитет Патонга утром 18 апреля. Сообщение было передано через члена городского совета от соответствующего района Маната Ислама.

На месте событий спасатели обнаружили мужчину, который рассказал, что днем ранее заметил кладку змеиных яиц под бетонным полом своего дома и избавился от них, а на следующий день увидел и непосредственно змею.

Спасателям пришлось разбить бетонный пол, чтобы добраться до змеи, оказавшейся самкой королевской кобры. Затем ее выпустили в джунгли. При этом в брачный период кобры держатся парами, так что мужчину предупредили, чтобы он немедленно сообщил специалистам, если заметил и самца.

По словам спасателя, пожелавшего сохранить анонимность, обратившийся за помощью мужчина «не объяснил, что сделал с найденными змеиными яйцами».

Королевские кобры относятся уязвимому виду животных. Однако отвечающий за охрану дикой фауны господин Пияват Сукон из природного заказника Khao Phra Thaew заявил The Phuket News, что выяснять судьбу предположительно уничтоженной кладки яиц не намерен.

«Я понимаю, что при обнаружении змеиных яиц у своего дома человек будет напуган и, вероятно, уничтожит их. Однако я не намерен проводить проверку, так как речь идет о жилом сообществе с большим количеством жителей, и я не хочу с ними проблем. Я не намерен привлекать кого-либо к ответственности, поскольку я понимаю, что все боятся королевских кобр и других змей у своего жилья», – заявил господин Сукон.

При этом господин Сукон настоятельно рекомендовал при обнаружении змей или кладок яиц обращаться к специалистам. В Патонге это можно сделать по телефону 076-342688.