Королевская тайская кухня и искреннее гостеприимство Дата/Время начала: 30 Июня 2018 18:00:00 - 6 Июля 2018 22:30:00 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье Ruen Thai открывает свои двери, чтобы представить вам аутентичные рецпты Королевской тайской кухни, прошедшие свой века. Ощущения от вечера дополнит изысканный выбор премиальные напитков. Эксклюзивный ужин Королевской тайской кухни с напитками в Ruen Thai предлагается с 30 июня по 6 июля по цене 2500++ бат с человека (скидка 10% для держателей карт Dusit Gold Member ) с 18:00 до 22:30. Требуется предварительное бронирование. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ Адрес : Ruen Thai Restaurant в Dusit Thani Laguna, Phuket телефон : 076 362 999 ext.7310 Добавьте новостную ленту на свой сайт