Королевская тайская кухня и искреннее гостеприимство
Дата/Время начала:
30 Июня 2018 18:00:00
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6 Июля 2018 22:30:00
Ruen Thai открывает свои двери, чтобы представить вам аутентичные рецпты Королевской тайской кухни, прошедшие свой века. Ощущения от вечера дополнит изысканный выбор премиальные напитков. Эксклюзивный ужин Королевской тайской кухни с напитками в Ruen Thai предлагается с 30 июня по 6 июля по цене 2500++ бат с человека (скидка 10% для держателей карт Dusit Gold Member ) с 18:00 до 22:30. Требуется предварительное бронирование.