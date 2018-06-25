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Королевская тайская кухня и искреннее гостеприимство

Дата/Время начала: 30 Июня 2018 18:00:00 - 6 Июля 2018 22:30:00

Ruen Thai открывает свои двери, чтобы представить вам аутентичные рецпты Королевской тайской кухни, прошедшие свой века.  Ощущения от вечера дополнит изысканный выбор премиальные напитков.  Эксклюзивный ужин Королевской тайской кухни с напитками в Ruen Thai предлагается с 30 июня по 6 июля по цене 2500++ бат с человека (скидка 10% для держателей карт Dusit Gold Member ) с 18:00 до 22:30. Требуется предварительное бронирование.
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
Адрес : Ruen Thai Restaurant в Dusit Thani Laguna, Phuket
телефон : 076 362 999 ext.7310

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