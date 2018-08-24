Кораллы на Трай-Транге выжили после слива сточных вод в море

Кораллам у пляжа Трай-Транг удалось выжить после масштабного слива сточных вод в море из канала Пакбанг в начале этого года.

24 Августа 2018 17:15:32

Фото: Phuket PR Department

О том, что критических экологических экологических последствий удалось избежать, сообщил на сегодняшней встрече с губернатором доктор Пан Тхонгчанам из пхукетского кампуса Университета Принца Сонкхла. По словам доктора Тхонгчанама, слив сточных вод нанес значительный ущерб кораллам, которые начали менять цвет и демонстрировать другие обеспокоившие экологов признаки, однако экосистема смогла восстановиться.

«Впрочем, кораллы могут выживать в таких условиях до двух месяцев. Сейчас же мы выяснили, что они восстановились», – заявил доктор Тхонгчанам на встрече с губернатором Норрапхатом Плодтхонгом.

При этом господин Тхонгчанам указал, что не может возлагать вину в повреждении кораллов лишь на слив сточных вод. Возможно, что свой вклад внесли и другие негативные факторы, в том числе и естественного характера.

Выслушав доклад, губернатор Плодтхонг заявил, что загрязнение морских вод вызывает у него беспокойство.

«Проблема усугубляется с каждым годом, так что представители всех профильных ведомств должны объединить усилия для оперативного решения вопроса, чтобы Пхукет и дальше представал красивым и чистым курортом», – заявил губернатор.

Напомним, масштабный слив сточных вод в море из канала Пакбанг в Патонге произошел в начале февраля этого года. На фоне общего резонанса региональный офис Департамента окружающей среды тогда выпустил предупреждение для туристов о нежелательности купания в 300-метровой зоне у устья канала Пакбанг. Для ознакомления с ситуацией Пхукет лично посетил постоянный секретарь Министерства природных ресурсов и окружающей среды Виджарн Симачайа.

Вероятными виновниками загрязнения тогда назывались отели, однако о выявлении конкретных нарушителей и применении к ним штрафных санкций не сообщалось.