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Корабли Тихоокеанского флота России прибыли с визитом в Таиланд

Три корабля Тихоокеанского флота РФ встали на рейд в Саттахипе (Паттайя) в воскресенье, 27 мая.

28 Мая 2018 08:54:25

Большой противолодочный корабль «Адмирал Виноградов». Фото: ВМФ Южной Кореи
Большой противолодочный корабль «Адмирал Виноградов». Фото: ВМФ Южной Кореи

О визите российских кораблей в Таиланд сообщило накануне информагентство ТАСС. В качестве источника информации ТАСС приводит посольство РФ в Королевстве.

Согласно данным ТАСС, в Таиланд с визитом прибыли противолодочные корабли «Адмирал Виноградов» и «Адмирал Трибуц», а также морской танкер «Печенга». Визит будет продолжаться пять дней.

«Подобные визиты стали уже доброй традицией и направлены на дальнейшее укрепление военно-морских связей между нашими странами», – цитирует ТАСС заявление посольства.

Как указывает ТАСС, противолодочный корабль «Адмирал Виноградов» открыт для посещения гражданскими лицами.

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