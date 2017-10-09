Корабли российского флота примут участие в морском параде в Таиланде

Корабли Тихоокеанского флота РФ примут участие в военно-морском параде, который пройдет у побережья Паттайи 19 ноября.

9 Октября 2017 13:16:55

БПК «Адмирал Пантелеев». Фото: US Navy / Daniel Barker

Об участии российских кораблей в параде в честь 50-летия АСЕАН сообщило агентство ТАСС со ссылкой на заявление посольства России в Таиланде. Мероприятия в честь 50-летия АСЕАН будут продолжаться несколько дней, а военно-морской парад станет заключительной частью программы.

«Завершится праздник 19 ноября грандиозным военно-морским парадом на рейде Паттайи, в котором планируется участие отряда кораблей Тихоокеанского флота ВМФ России в составе большого противолодочного корабля «Адмирал Пантелеев» и вспомогательного судна «Борис Бутома», – цитирует ТАСС заявление российского посольства.

В общей сложности в параде должны принять участие около 40 кораблей из стран АСЕАН, а также Австралии, Бангладеш, Индии, Кореи, Японии и других стран.