Консул Китая на Пхукете улетает на родину

Заместитель генерального консула КНР в провинции Сонгкхла и глава консульского офиса Китая на Пхукете встретился с губернатором Вунсиеу в среду, 16 ноября. Согласно сообщению PR Phuket, уезжающий Ли Чуньфу поблагодарил остров за «очень хорошую и быструю» помощь китайским туристам при возникновении у них сложных ситуаций. При этом самих китайских туристов нет на острове со старта пандемии в начале 2022 года.
«Правительство Китая хотело бы поблагодарить губернатора Пхукета и профильные ведомства. У китайского консульского офиса на Пхукете хорошие отношения с Пхукетом. Китайская сторона желает сотрудничать с Пхукетом во всех аспектах», – приводит PR Phuket слова уезжающего дипломата.
«Официальный визит президента Си Цзиньпина в Таиланд еще больше укрепит отношения и связи между Китайской народной республикой и Таиландом», – добавил Ли Чуньфу, имея в виду, видимо, участие генсека Коммунистической партии Китая в саммите Азиатско-тихоокеанского сотрудничества (АТЭС, АРЕС).
В свою очередь, губернатор Вунсиеу заявил, что Пхукет придерживается политики по укрепление. отношений городов-побратимов между Пхукетом и городами КНР.
«По этому случаю Китайская народная республика также хочет поддержать проведение на Пхукете Специализированной выставки 2028 года, решение о месте которой будет принято в июне 2023 года», – добавил глава провинции.
По состоянию на 1-15 ноября через иммиграционный контроль в международном аэропорту Пхукета прошел ровно 701 обладатель паспорта КНР. О возобновлении прямых рейсов из Китая на остров пока ничего не сообщалось.
*Китайские имена даны в соответствии с транскрипционной системой Палладия