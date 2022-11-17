Консул Китая на Пхукете улетает на родину

Глава консульского офиса КНР на Пхукете нанес прощальный визит губернатору провинции Наронгу Вунсиеу перед отзывом на родину в связи с переводом на другую должность. Пхукетский офис Департамента связей с общественностью (PR Phuket) сообщил, что улетающего домой товарища Ли Чуньфу сменит на посту дипломат Ли Юньлун*.

Новости Пхукета

Заместитель генерального консула КНР в провинции Сонгкхла и глава консульского офиса Китая на Пхукете встретился с губернатором Вунсиеу в среду, 16 ноября. Согласно сообщению PR Phuket, уезжающий Ли Чуньфу поблагодарил остров за «очень хорошую и быструю» помощь китайским туристам при возникновении у них сложных ситуаций. При этом самих китайских туристов нет на острове со старта пандемии в начале 2022 года.

«Правительство Китая хотело бы поблагодарить губернатора Пхукета и профильные ведомства. У китайского консульского офиса на Пхукете хорошие отношения с Пхукетом. Китайская сторона желает сотрудничать с Пхукетом во всех аспектах», – приводит PR Phuket слова уезжающего дипломата.

«Официальный визит президента Си Цзиньпина в Таиланд еще больше укрепит отношения и связи между Китайской народной республикой и Таиландом», – добавил Ли Чуньфу, имея в виду, видимо, участие генсека Коммунистической партии Китая в саммите Азиатско-тихоокеанского сотрудничества (АТЭС, АРЕС).

В свою очередь, губернатор Вунсиеу заявил, что Пхукет придерживается политики по укрепление. отношений городов-побратимов между Пхукетом и городами КНР.

«По этому случаю Китайская народная республика также хочет поддержать проведение на Пхукете Специализированной выставки 2028 года, решение о месте которой будет принято в июне 2023 года», – добавил глава провинции.

По состоянию на 1-15 ноября через иммиграционный контроль в международном аэропорту Пхукета прошел ровно 701 обладатель паспорта КНР. О возобновлении прямых рейсов из Китая на остров пока ничего не сообщалось.

*Китайские имена даны в соответствии с транскрипционной системой Палладия