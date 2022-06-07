Конгресс Международного союза конькобежцев проходит на Пхукете

На Пхукете продолжается конгресс Международного союза конькобежцев (ISU), начавшийся 6 июня. Место проведения – отель Hilton Phuket Arcadia в Кароне, но участникам обещают показать многие достопримечательности острова.

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Как отметила пхукетская служба «Радио Таиланда», 58-й по счету конгресс ISU должен был пройти еще в 2020 году, но провести мероприятие в изначально назначенные сроки помешала начавшаяся пандемия.

На открытии мероприятия 6 июня присутствовали министр туризма и спорта Таиланда Пхипхат Ратчакитпракарн, президент ISU Ян Дийкема, министр природы Варавут Силпа-Арча, член совета ISU по бегу на коньках и представитель организации в Таиланде доктор Суванна Силпа-Арча, глава Ассоциации конькобежного спорта и фигурного катания Таиланда доктор Сихасак Ари Рачакан.

Центральным событием конгресса должны стать выборы членов исполкома ISU, назначенные на 10 июня. Также участники будут обсуждать актуальные события в конькобежном спорте и вокруг него, такие как военная операция России в Украине. «Радио Таиланда» называет это «особой повесткой, за которой следят различные виды спорта по всему миру». Российская делегация также участвует в конгрессе среди представителей 70 других стран.

«Радио Таиланда» отмечает, что, кроме всего прочего, мероприятие должно способствовать продвижению Таиланда и Пхукета на мировой туристической сцене. В частности, для делегатов запланирована культурная программа с посещением Пхукет-Тауна, природных достопримечательностей и местных сообществ.

При этом единственная на Пхукете ледовая арена в публикации не упоминается.