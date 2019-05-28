Кондоминиум в Патонге обвинили в сливе сточных вод в море

Расположенный на окраине Патонга (в Калиме) жилой комплекс The Residence Kalim Bay Condominium получил семь дней на то, чтобы подключить свои системы к централизованной городской канализации и прекратить слив неочищенных сточных вод в море.

Варанья Промпинпарат

Жалоба на слив неочищенных сточных вод в море поступила в муниципалитет Патонга во второй половине дня 26 мая, а уже на следующий день виновника установили экспериментальным путем. Им, как заявила мэр Патонга Чалермлак Кебсап, оказался жилой комплекс The Residence Kalim Bay Condominium, расположенный на идущей вдоль побережья дороге.

Мэр Кебсап рассказала, что сперва официальные лица проверили, не перегружены ли их собственные канализационные и водоочистные системы, в результате чего неочищенные воды могли попасть в море. Это предположение было опровергнуто.

Затем работники муниципалитета решили проверить жилые комплексы и отели находящиеся в той зоне, где был замечен слив сточных вод в море. Для того, чтобы достоверно установить виновника, служащие воспользовались красной краской. В частности, вода была окрашена в коллекторе на территории The Residence Kalim Bay Condominium, после чего красная вода покинула систему непосредственно в том месте, которое указывалось в изначальной жалобе.

По следам проверки мэр Кебсап распорядилась начать необходимые действия для привлечения кондоминиума к ответственности. Мэр пообещала сообщить «Новостям Пхукета» об исходе дела.

«Я хочу, чтобы этот случай послужил примером. Подобное неуважение к закону – это неприемлемое и безответственное поведение», – заявила мэр.

«Я отдала официальным лицам распоряжение, отправить в кондоминиум уведомление о необходимости исправить систему обработки сточных вод и подключить канализацию к общей системе муниципалитета, чтобы вода проходила очистку перед попаданием в каналы и в море», – заявила мэр.

Представители The Residence Kalim Bay Condominium подтвердили «Новостям Пхукета», что знакомы с претензиями муниципалитета, и пообещали предоставить развернутый комментарий в ближайшее время. Он будет добавлен в данную заметку сразу после получения.