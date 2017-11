Концерт The Boat That Rocked Дата/Время начала: 9 Декабря 2017 19:00:00 - 9 Декабря 2017 00:00:00 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье The Boat That Rocked - это фееричесий вечер живой музыки в Boat Lagoon. Программа концерта включает почти 40 песен из более чем 70 кинофильмов. Ждем вас 9 декабря в White House в марине Boat Lagoon. Начало в 19:00. Стоимость билетов 750 бат с человека, включая киносеанс и угощение. Заказывайте билеты на www.phuketticketmaster.com и по эл. почте info@legendmusic.net КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ С кем связаться : Гари Краус Адрес : White House Morquee,Phuket Boat Lagoon. телефон : +66 (0) 84 304 2587 Веб-сайт : http://www.legendmusic.net Добавьте новостную ленту на свой сайт