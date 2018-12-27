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Кобру поймали у жилого дома в Чалонге

Глава Ruamjai Foundation и по совместительству главный змеелов организации Сайан Тхаммапхан записал на свой счет очередную пойманную кобру.

Новости Пхукета

27 Декабря 2018, 04:05 PM
Фото: Ruamjai Foundation

Фото: Ruamjai Foundation

Фото: Ruamjai Foundation

Фото: Ruamjai Foundation

Фото: Ruamjai Foundation

Фото: Ruamjai Foundation

Фото: Ruamjai Foundation

Фото: Ruamjai Foundation

Сообщение о змеем у жилого дома на Soi Pramote в Чалонге поступило в Ruamjai Foundation около 17:00 среды, 26 декабря. Базирующиеся неподалеку спасатели во главе с Сайаном Тхаммапханом выехали по указанному адресу и обнаружили 1,5-метровую кобру на задворках жилого дома. Буквально несколько минут спустя господин Тхаммапхан держал змею в руках, надежно зафиксировав ей голову и позируя перед камерой.

Змеелов признался, что в этот раз все было проще, чем обычно. Как оказалось, спасатели прибыли как раз в тот момент, когда кобра была занята обедом – змея пыталась проглотить крысу, и это облегчило процесс поимки. Пойманную кобру должны отпустить в джунгли.

Господин Тхаммапхан также воспользовался возможностью сообщить свой номер телефона жителям и гостями острова, на случай если его таланты в поимке змей потребуются кому-либо.

«Если вам нужна моя помощь, просто звоните по номеру 081-3670537», – сказал он.

 

 

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