Ко-Кэу частично останется без воды в ночь с 12 на 13 мая

Пхукетский офис Управления водоснабжения провинций (PWA) предупредил о масштабном отключение подачи воды в части Ко-Кэу в ночь с 12 на 13 мая.

Зона отключения на карте Ко-Кэу (составлено по словесному описанию, предоставленному PWA).

Согласно тексту уведомления PWA, отключение связано с необходимостью проведения тестирование системы подачи воды методом ступенчатого изменения нагрузок. В связи с этим снабжение потребителей не будет осуществляться с 22:00 вечера 12 мая до 3:00 утра 13 мая.

Зона отключения охватывает всю западную сторону Thepkrasattri Rd. от светофора в Банг-Ку (тоннель) до Soi Koh Kaew 33 (дилерский центр Isuzu).

В зону отключения, в частности, попадают: Inizio Koh Kaew, Chuan Chuen Lagoon, Supicha Sino Koh Kaew, Saransiri Koh Kaew, Burasiri, Chaofa Garden Home 3, Habitown Koh Kaew, 88 Land and Houses Koh Kaew, Supalai Bella Koh Kaew, улицы Soi Koh Kaew 23,27,29 и 31, а также другие.

PWA обещает, что сотрудники ведомства постараются провести необходимые работы максимально оперативно. Жителям Ко-Кэу рекомендуется запасти воду для неотложных нужд. После окончания работ вода из крана может иметь темный цвет.

PWA приносит извинения за возможные неудобства. Телефоны для справок – 076-319173, 063-4744565 и 1662.