Клубы Бангла-Роуд проведут учебную эвакуацию

Развлекательные заведения на Bangla Rd. в Патонге проведут пожарные учения на следующей неделе. В первую очередь планируется отработать эвакуацию из клубов и баров в случае пожара.

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Решение о проведении учений было принято на встрече властей и бизнеса 11 августа. Фото: Муниципалитет Патонга

Решение о проведении учений было принято на встрече властей и бизнеса 11 августа. Фото: Муниципалитет Патонга

Решение о проведении учений было принято на встрече властей и бизнеса 11 августа. Фото: Муниципалитет Патонга

Решение о проведении учений было принято на встрече властей и бизнеса 11 августа. Фото: Муниципалитет Патонга

Решение о проведении учений было принято на встрече властей и бизнеса 11 августа. Фото: Муниципалитет Патонга

Решение о проведении учений было принято на встрече властей и бизнеса 11 августа. Фото: Муниципалитет Патонга

Решение о проведении учебной пожарной эвакуации было принято на встрече мэра Патонга Чалермсака Манисри и главы кату Сивата Равангкуна с представителями развлекательного бизнеса 11 августа. Сами учения назначили на четверг, 18 августа. Начало тренировки – в 15:00, то есть пройдет мероприятие до начала «рабочей ночи» в барах и клубах.

Ранее мэр Манисри и глава окружной управы Равангкун провели две независимые инспекции (первая, вторая) развлекательных заведений на Bangla Rd. В клубах и барах проверяли соблюдение мер противопожарной защиты и безопасности: наличие запасных выходов, огнетушителей, системы предупреждения о пожаре.

Господин Равангкун отметил, что операторы развлекательных заведений были проинформированы о необходимости соблюдения мер противовопожарной защиты и согласились провести учебную эвакуацию.

«Учения предоставят персоналу заведений возможность понять базовые принципы того, что делать в случае пожара, и как координировать свои действия с местными работниками экстренных служб и пожарными», – заявил господин Равангкун.

«Операторы бизнеса, в свою очередь, получат возможность оценить свою готовность к чрезвычайным ситуациям и внести коррективы, если будет необходимо. Местные органы контроля за зданиями и постройками будут тщательно контролировать все осуществляемые изменения», – добавил он.

По словам главы окружной управы, сейчас муниципалитет Патонга и Ассоциация развлекательного бизнеса Патонга (РЕВА) должны проинформировать операторов ночных заведений об учениях. В этой работе им отводится первостепенная роль.

Господин Равангкун отметил, что учения также призваны вселить уверенность в туристов в том, что они могут без опаски продолжать посещать развлекательные заведения на Bangla Rd.

Напомним, что повышенное внимание к пожарной безопасности в ночных заведениях связано с пожаром в пабе Mountain B в Чонбури. В результате возгорания, произошедшего ночью 5 августа, погибли 17 человек, в районе 40 получили травмы различных степеней тяжести, многие из пострадавших по-прежнему находятся в больницах в тяжелом состоянии.