Клуб Phuket City FC не появится в чемпионате Таиланда в этом сезоне

Полноценная пхукетская команда с соответствующим названием сможет появиться в чемпионате Таиланда по футболу не раньше, чем после конца сезона 2018 года.

9 Февраля 2018 14:06:06

Фото: www.thaileague.co.th

В течение всего сезона 2018 года провинцию Пхукет в Thai League 3 будет представлять клуб Banbueng FC, носящий имя одноименного округа провинции Чонбури, поскольку правила Футбольной ассоциации Таиланда (FAT) не позволяют прямо сейчас переименовать команду в Phuket City FC. Соответствующее заявление было опубликовано на странице Phuket City FC в Facebook.

«Тем не менее, мы просим своих фанатов понять, что наша команда – это наша команда, команда пхукетских жителей, созданная местным сообществом. Мы в курсе ваших сомнений, но просим вас продемонстрировать сочувствие и понимание, поскольку ничего сделать мы не можем. Мы вынуждены следовать правила FAT. Но как бы то ни было, мы стремимся выстроить команду именно для жителей Пхукета. Мы будем ее постепенно развивать, чтобы все больше представителей Пхукета играло в составе клуба», – говорится в заявлении Phuket City FC на Facebook.

О том, что на смену расформированному из-за долгов Phuket FC должна придти новая команда, стало известно в декабре прошлого года. В беседе с «Новостями Пхукета» вице-президент и генеральный менеджер недавно сформированной Футбольной ассоциации Пхукет-Сити (Phuket City Football Association, PCFA) Каниссанан «Оле» Срисамен рассказал, что ассоциация приобрела «лицензию и место в лиге» у команды из Чонбури. Примерно в это же время в Facebook была создана страница Phuket City FC. Со временем появилась и информация о том, какая именно команда стала «донором» для проекта – Banbueng FC.

«Клуб уже лицензирован Футбольной ассоциацией Таиланда (FAT), поскольку и юридическую структуру, и место в лиге мы купили у другой команды, название которой на этом этапе раскрыть не можем. Лицензия уже приобретена, нам осталось лишь дождаться получения подтверждающих документов», – говорил в декабре господин Срисамен.

Свою первую игру футбольный клуб Пхукета – пусть и под именем Banbueng FC – должен провести 10 февраля. Матч против команды Chamchuri United пройдет на пхукетском стадионе Sirakul, который офицально указан на сайте FAT в качестве домашней арены Banbueng FC. Затем, в течение февраля, клуб проведет еще две встречи – с Rajpracha на выезде(18 февраля) и WU Nakhonsi United дома (25 февраля).

Во вторник, 6 февраля, корреспондент «Новостей Пхукета» связался с секретарем Phuket City FC (как указано на его визитке) Тхапаником Чалермсуком, чтобы получить комментарий касательно деятельности клуба. Господин Чалермсук попросил отправить вопросы на электронную почту, но по состоянию на 9 февраля ни на один из них не ответил. Среди прочего «Новости Пхукета» интересовались, остался ли господин Срисамен менеджером Футбольной ассоциации Пхукет-Сити и продолжает ли он иметь отношение к Phuket City FC.

Добавим, что в прошлые выходные команда Пхукета провела на стадионе Surakul товарищеский матч против клуба из Сураттхани. Хозяева поля одержали победу со счетом 1:0.