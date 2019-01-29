Классный час: Чем увлечь ребенка на Пхукете

В наши дни родители все чаще хотят всесторонне развивать своих детей, а не просто занимать. Именно поэтому при планировании зимовки на Пхукете семейные зимовщики тщательно зондируют почву на предмет всевозможных кружков и дополнительных занятий. Ведь несколько месяцев зимовки на Пхукете невозможно ходить только на море. Ребенок должен получать новые знания, и да – развиваться.

Наталья Скрипачева

3 Февраля 2019, 03:00 PM

Фото: ISP

Кто-то готов заниматься с детьми самостоятельно, но большинство родителей все же предпочитают занятия с профессионалами и в детском коллективе.

На помощь приходят детские сады и школы – русские и международные. Правда, занят в них ребенок будет по меньшей мере до 14-15 часов, а иногда и дольше. При этом учиться надо пять дней в неделю. Тут уже не до морских купаний.

Поэтому, если ваша первоочередная цель – оздоровить ребенка, чтобы он вдоволь накупался, погрелся на солнышке и наелся фруктов, обратите внимание на всевозможные дополнительные занятия и кружки при школах.

Например, русская школа ISP проводит дополнительные занятия после основных уроков абсолютно для всех желающих, а не только учеников школы. Занятия проходят в удобное время, в 16:00, на русском и английских языках. Можно успеть после уроков из других школ, или же после утреннего похода на пляж.

По понедельникам школа организует творческую мастерскую. Каждую неделю детей ждет погружение в креативный мир: мыловарение, подарки своими руками, шитье мягкой игрушки, изготовление лизуна и это далеко не полный перечень. Вторник – кулинарный мастер-класс. Одно из самых популярных занятий! Здесь дети узнают, из каких ингридиентов состоят различные блюда, приготовят их сами и угостят родителей. Среда и пятница – шахматы, плюс дополнительно по средам – занятия по тайскому боксу.Четверг – гимнастика для всех желающих, пятница – занятия термомозайкой и оригами.

Стоимость одного занятия – всего 350 батов. При покупке абонемента на 4 занятия, 1занятие – 280.

Если же Вашему ребенку уже больше десяти лет, и занятием термомозайкой его уже не завлечь, то приглашаем на необычные занятия по русскому языку для подростков. Здесь не учам правила по учебнику, вместо этого на каждом уроке детей ждет ждет путешествие по городам России. Каждый участник занятия становится археологом или летописцем, историком или географом. На уроке разбираются легенды городов, их архитектура, обязательная часть словарь жителя города. Также отрабатыватываются навыки пересказа, описания, подражательного сочинительства и написания разнотипных текстов. Детей ждут столько увлекательных историй и путешествий, что и ста занятий не хватит! Каждый четверг, 12:30 до 14:00. Стоимость занятия – 350 батов.

В субботу школа приглашает детей на уже полюбившиеся многим «Русские Субботы».

В этом году они проводятся в новом формате – «Знакомства с цветом». Каждую субботу всех собравшихся ждет новый проект «Цветоведение в школе». Участники изучают цвета и тона на палитре, ищут их в настоящей кухне, в огороде, в книгах, играх и фильмах. История, традиции, физика и химия цвета, символика в искусстве, архитектуре, литературе и языке – все это составляющие занятия. Дети смогут почувствовать цвет глазами, руками, ногами, ушами, выразят цвет в ритме, музыке, песнях или танцах. Одна суббота посвящена изучению одного цвета. Каждая суббота, 11:00 до 13:30 Стоимость занятия – 600 батов.

Узнать подробнее о занятиях, а также записаться можно по телефону +66650312204 (Viber, WhatsApp). Контактное лицо: Татьяна.