Кладку яиц морской черепахи обнаружили на Сурине

Как говорится в публикации DMCR, сотрудники Amanpuri сообщили об обнаружении следов морской черепахи на пляже 27 января. Представители профильных ведомств выехали на место событий и отыскали кладку, в которой было 88 яиц.
Кладка находилась ниже линии прилива, поэтому специалисты приняли решение переместить яйца в более безопасное место. Выбор пал на Центр изучения морских и прибрежных ресурсов верхнего Андаманского моря. Черепашата должны вылупиться через 50-55 дней, отметили в DMCR.
Первая и до вчерашнего дня единственная на Пхукете кладка в этом сезоне была обнаружена 11 декабря в Май-Кхао. Черепашата вылупились 10 февраля. Проводить их в первое плавание приехал губернатор Наронг Вунсиеу.