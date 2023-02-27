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Кладку яиц морской черепахи обнаружили на Сурине

На Пхукете обнаружили вторую с начала сезона кладку яиц морской черепахи, сообщил Департамент морских и прибрежных ресурсов (DMCR). Находка приятно обрадовала специалистов по охране дикой природы, но отдельным сюрпризом стало место, которое выбрала черепаха. Она отложила яйца у отеля Amanpuri на пляже Сурин.

Новости Пхукета

28 Февраля 2023, 08:00 AM
На Пхукете обнаружили вторую кладку яиц морской черепахи. Фото: DMCR

На Пхукете обнаружили вторую кладку яиц морской черепахи. Фото: DMCR

На Пхукете обнаружили вторую кладку яиц морской черепахи. Фото: DMCR

На Пхукете обнаружили вторую кладку яиц морской черепахи. Фото: DMCR

На Пхукете обнаружили вторую кладку яиц морской черепахи. Фото: DMCR

На Пхукете обнаружили вторую кладку яиц морской черепахи. Фото: DMCR

На Пхукете обнаружили вторую кладку яиц морской черепахи. Фото: DMCR

На Пхукете обнаружили вторую кладку яиц морской черепахи. Фото: DMCR

Как говорится в публикации DMCR, сотрудники Amanpuri сообщили об обнаружении следов морской черепахи на пляже 27 января. Представители профильных ведомств выехали на место событий и отыскали кладку, в которой было 88 яиц.

Кладка находилась ниже линии прилива, поэтому специалисты приняли решение переместить яйца в более безопасное место. Выбор пал на Центр изучения морских и прибрежных ресурсов верхнего Андаманского моря. Черепашата должны вылупиться через 50-55 дней, отметили в DMCR.

Первая и до вчерашнего дня единственная на Пхукете кладка в этом сезоне была обнаружена 11 декабря в Май-Кхао. Черепашата вылупились 10 февраля. Проводить их в первое плавание приехал губернатор Наронг Вунсиеу.

 

 

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