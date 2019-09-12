Китайский Фестиваль середины осени отметят 13 сентября в Пхукет-Тауне

Phuket Moon Cake Festival, приуроченный к ежегодному китайскому Фестивалю середины осени, пройдет вечером 13 сентября в Пхукет-Тауне.

12 Сентября 2019, 05:27 PM

Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

Мероприятия в рамках фестиваля будут проходить в парке 72-летия Королевы Сирикит. В связи с этим прилегающий к парку 200-метровый участок Thalang Rd. (от Phuket Rd. до Montri Rd.) будет закрыт для транспорта с 16:00 и до полуночи. Также вероятны проблемы с парковкой в районе парка.

Программа самого фестиваля никак не анонсировалась. Известно лишь, что начнется он в 17:00.

Желающим узнать что-либо о фестивале муниципалитет Пхукет-Тауна предлагает завтра позвонить по номеру 076-214306 (сегодня рабочий день у госслужащих уже завершен).

Фестиваль середины осени - один из праздников китайского происхождения, отмечаемых не только в КНР, но и в других странах Азии. В современной традиции праздник представляет собой вечер любования полной луной, сопровождаемый угощением «лунными пряниками».

Праздник приходится на 15-й день 8-го месяца (полнолуние) по китайскому календарю и знаменует середину годичного цикла. Также считается что в этот день лунный диск самый яркий и круглый в году.