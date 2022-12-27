Китай открывает границы с 8 января

Граждане Китая получат возможность свободно выезжать за границу и возвращаться домой без обязательного карантина с 8 января. Таким образом после трех лет жесткой политики нулевой терпимости к COVID-19 страна вновь открывается для мира, снимая ключевое препятствие, не дающее сейчас ее гражданам путешествовать. Обязательным точно остается ПЦР-тест перед въездом, также возможны и другие условия, но принципиальное решение уже принято и утверждено Пекином.

Новости Пхукета

27 Декабря 2022, 10:07 AM

Акция в Пхукет-Тауне в поддержку граждан Китая в борьбе с новым коронавирусом в январе 2020 года. Тогда вирус еще считали китайской проблемой. Фото: PR Phuket

«С одобрения Государственного совета, начиная с 8 января 2023 года отменяются [введенные в отношении COVID-19] меры по сдерживанию и предотвращению распространения инфекционного заболевания класса А, прописанные в Законе КНР о предотвращении и контроле за инфекционными заболеваниями; новая коронавирусная инфекция исключается из перечня инфекционных болезней, требующих карантинных мер, прописанных в Законе о передовых мерах защиты здоровья и карантина КНР», – говорится в уведомлении Национальной комиссии по здравоохранению Китая от 26 декабря.

Лаконичное распоряжение состоит из двух пунктов. Выше приведен перевод второго из них. Первый же касается переименования COVID-19 из «новой коронавирусной пневмонии» в «новую коронавирусную инфекцию». При этом решение принято, когда «новой» инфекции уже исполнилось три года и пошел четвертый – впервые SAR-CoV-2 был выявлен в КНР в декабре 2019 в городе Ухань, мир узнал о нем в январе, а осознал масштаб угрозы только к марту 2020 года.

Как отмечает Reuters, с 8 января будут отменены пятидневный каратин и трехдневная изоляция на дому для въезжающих в страну китайских граждан – это было главным препятствием для выездного туризма из КНР. Также будут сняты ограничения на заполняемость рейсов.

Как писали «Новости Пхукета» ранее, Таиланд загодя начал подготовку к открытию границ Китая, которое ожидалось не позднее марта 2023 года. Еще в ноябре, перед визитом в Бангкок генсека КНР Си Цзиньпина, глава Туристического управления Таиланда (ТАТ) Ютхасак Супасорн сообщал, что пять офисов его ведомства в материковом Китае, а также офисы в Гонконге и Тайване активизировали работу, чтобы быть к открытию китайских границ во всеоружии.

«Когда бы Китай ни открылся, они [туристы] сразу направятся в Таиланд», – уверенно говорил глава ТАТ.

Также он добавлял, что турпоток из КНР никогда не был сезонным, поэтому при любой дате открытия Таиланд сразу станет номером один в списке предпочтений китайцев.

С этой точкой зрения был согласен и Пити Срисангнам, директор по академическим отношениям в Центре азиатских исследований при Университете Чулалонгкорна. Говоря о сроках, специалист высказал предположение, что КНР «смягчит ограничения на путешествия и еще больше откроется в следующем году».

Министр туризма Пхипхат Ратчакитпракарн в сентябре выражал надежду на то, что открытие границ КНР произойдет в декабре 2022 года. Смягчение правил внутри стран начало происходить примерно в это время, но ослабления контроля на границах придется подождать до января 2023 года. То есть к китайскому Новому году страна уже может подойти в качестве путешествующей, а не сидящей взаперти и стойко переносящей «нулевую терпимости» Си Цзиньпина к уханьскому вирусу.

Согласно августовской статье таблоида Global Times, связанного с флагманской газетой Компартии Китая People’s Daily, в августе 2022 года Таиланд находился на четвертом месте в списке предпочтений китайских туристов, уступая только Южной Корее, Японии и США.

В предшествовавший пандемии 2019 год Таиланд принял 11 млн китайских граждан при общем числе прибытий в 39,8 млн (и это считая всех трудовых мигрантов и операторов приграничной торговли). Гости из КНР сгенерировали для тайской экономики, по оценкам Минтуризма, примерно 532 млрд бат выручки из 2,21 трлн, пришедшихся на зарубежные рынки. Дневные траты среднего китайца составляли 6,1 тыс. бат при средней продолжительности визита в 7,8 дня.

Сейчас турбизнес Таиланда постепенно оживает, но о полноценном восстановлении сложно говорить, когда по-прежнему остается закрытым Китай, дававший до кризиса около трети турпотока. На изменение этой ситуации тайская сторона надеялась в связи с личной встречей премьера Чан-Очи и президента Си в ноябре.

Более сильным фактором, как указывает Reuters, оказалось недовольство, видимо, самих китайцев, вылившееся в нетипично массовые и серьезные уличные протесты, которых в КНР не было очень давно. Западные наблюдатели даже сравнивали эту волную возмущения китайцев со студенческими протестами на площади Тяньаньмэнь в 1989 году, но только в этот раз официальный Пекин пошел на уступки своим гражданам, а не бросил против них танки и автоматчиков.