Китаец с визой Thailand Elite арестован в Раваи по запросу из КНР

Иммиграционное бюро Таиланда подтвердило информацию об аресте на Пхукете гражданина Китая, объявленного в розыск властями КНР по делу о мошенничестве на сумму эквивалентную 5,6 млрд бат. Мужчина въехал в страну по визе Thailand Elite и поселился с семьей на вилле в Раваи, но наслаждался элитным статусом всего несколько дней. Власти КНР передали тайской стороне информацию об уголовном деле против него, после чего китаец был арестован, а виза отозвана. Сейчас мужчина ждет депортации в Поднебесную. На прошлой неделе глава Иммиграционного бюро выступил с заявлением о том, что безвиз с Китаем беспокоит его ведомство как упрощающий миграцию в Таиланд именно таких китайских граждан. Впрочем, одновременно генерал Сатджапан говорил, что его сотрудники готовы к этому.

Новости Пхукета

Гражданин Китая был арестован в Раваи в связи с обвинениями в мошенничестве на 5,6 млрд бат в своей стране. В Таиланде за ним нарушений закона не числится. Фото: Immigration Bureau

Гражданин Китая был арестован в Раваи в связи с обвинениями в мошенничестве на 5,6 млрд бат в своей стране. В Таиланде за ним нарушений закона не числится. Фото: Immigration Bureau

Об аресте китайского держателя визы Thailand Elite было объявлено на пресс-конференции, прошедшей в штабе Иммиграционного бюро 12 сентября. Докладывал на мероприятии глава этого подразделения Королевской полиции Таиланда генерал Пакпхумпипат Сатджапан.

Как следует из сообщения Иммиграционного бюро, 55-летний китаец Гао, настоящее имя которого не раскрывается, въехал на Пхукет по элитной визе 5 сентября и получил штамп на годовое пребывание в Таиланде.

Примерно в то же время власти Китая по дипломатическим каналам уведомили тайскую сторону, что господин Гао объявлен в розыск по делу о мошенничестве на 1,1 млрд юаней (порядка 5,6 млрд бат) и, предположительно, намерен скрываться в Таиланде. Дело против господина Гао касается получения кредитов по поддельным документам.

Иммиграционное бюро не указало, когда именно был арестован господин Гао, подробности операции также не раскрываются. Известно лишь, что китаец жил на вилле в Раваи «с родственниками».

При обыске полицейские не нашли ничего нелегального, совершить каких-либо правонарушений в Таиланде он не успел, но китайский ордер стал достаточным основанием для отзыва визы господина Гао и ареста.

Китаец не стал отрицать, что в ордере речь идет именно о нем. После ареста его доставили в Бангкок для последующей передачи в руки властей КНР. Причем необходимости в запросе на экстрадицию у Пекина нет, поскольку у господина Гао отозвали тайскую визу, так что тайская сторона может просто депортировать его на родину как иностранца, не имеющего действительного разрешения на пребывание в Таиланде.

Ранее полиция неоднократно говорила о популярности элитных виз у лиц с сомнительным происхождением доходов, которые могут использовать их, чтобы скрываться в Таиланде от преследования на родине. А о риске притока китайской мафии говорил сам генерал Сатджапан в контексте планирующегося с октября безвиза для Китая.

Три месяца усиленного визового контроля

Также в сообщении Иммиграционного бюро Таиланда подтверждается уже упоминавшийся пхукетским офисом приказ генерала Сатджапана об усилении мер по борьбе с иностранным криминалом в период с 1 июля по 30 сентября. В основе приказа лежит распоряжение Королевской полиции Таиланда номер 0007.22/2536 от 30 июня.

Фокус Иммиграционного бюропрежний – борьба с визовыми нарушениями (включая оверстэй и нелегальную работу) и выявление разыскиваемых лиц, скрывающихся в Королевстве от следствия и суда. На Пхукете активизация работы по выявлению нарушителей началась раньше, а пик работы пришелся на май.

В рамках двух первых месяцев общенациональной кампании (июль-август) Иммиграционное бюро проверило 9937 иностранцев и произвело 729 арестов за оверстэй. Также упоминаются 1557 арестов за нелегальный въезд/нахождение и 50 арестов за пособничество этому, но формулировки не позволяют однозначно сказать, о чем идет речь. Точно идентифицировать в отчете можно лишь 729 выявленных случаев оверстэя по всей стране за июль-август.

Пхукетский офис Иммиграционного бюро выпускает собственные ежемесячные сводки о проверках визового статуса у иностранцев по адресам проживания, причем в июле-августе фиксируется даже спад активности, поскольку на острове кампания началась раньше.

За июль-август Иммиграционное бюро Пхукета совместно с районными полицейскими участками проверило документы у 954 иностранцев, арестованы за разные нарушения по профилю Иммиграционного бюро были 33 человека, включая 13 случаев оверстэя (один с сопутствующими обвинениями). Соотношение цифр 13 к 33 примерно соответствует общенациональным 729 и 1557.

Также статистика четко показывает, что активность Иммиграционного бюро на Пхукете предсказуемо выше средней по стране. На провинцию пришлось порядка 10% всех проверок за июль-август, притом что это отнюдь не пик пхукетской кампании по выявлению иностранцев с просроченными визами или визами, которые не соответствуют реальной цели пребывания в Таиланде.