Казахстан вышел на третье место по прибытиям на Пхукет

В десятке главных туристических рынков Пхукета произошли новые изменения. Одно из основных – выход граждан Казахстана на третье место в списке самых массовых туристов на острове, если считать прибытия международными авиарейсами с прохождением паспортного контроля на Пхукете (именно эти данные фиксирует Иммиграционное бюро и публикует Phuket Info Center).

Антон Махров

Больше всего рейсов из Казахстана на Пхукет выполняет перевозчик SCAT. Фото: Anna Zvereva / Wikimedia Commons

С начала высокого сезона первая двойка остается неизменной – это Россия и Индия. Однако за третье место «велась борьба» между Австралией, Великобританией и Сингапуром. Эти три страны с самого начала сезона стабильно показывали высокие показатели прибытий, хотя и не сравнимые с российскими и индийскими.

Казахстан к ноябрьскому обнулению статистики находился на 14 месте, но прибытия из этой страны стабильно росли, и в итоге казахстанцы оказались в десятке и начали постепенно подниматься в ней ступенька за ступенькой.

Выход Казахстана в первую тройку состоялся по итогам 5 февраля: днем ранее страна уступала Великобритании, но за воскресенье обогнала ее, пусть и с минимальным перевесом.

По состоянию на 5 февраля топ-10 выглядит так:

Россия – 284680;

Индия – 92155;

Казахстан – 51908;

Великобритания – 51752;

Австралия – 48746;

Сингапур – 39051;

Германия – 38555;

Малайзия – 30496;

Южная Корея – 25212;

Швеция – 24917.

Третье место Казахстана пока непрочное, а отрыв от Великобритании – буквально на уровне одного авиарейса. Однако в течение всего высокого сезона британские показатели были стабильными, тогда как Казахстан демонстрировал и демонстрирует поступательную динамику. На этом фоне можно предполагать, что казахстанцы все же закрепятся на третьей позиции.

Также обращает на себя внимание выход в первую десятку Швеции, которая в течение всего сезона находилась в районе 11-12 мест, но вырваться в топ никак не могла. В феврале шведам это удалось и они заняли место американцев, которые сейчас одиннадцатые. Впрочем, не исключено, что скоро их обгонят французы и китайцы.

Показатель китайских прибытий с 1 ноября по 5 февраля – 20293 человека (13 место). Но с учетом возобновления прямых авиарейсов, граждан КНР можно ожидать в первой десятке совсем скоро.

Прямое авиасообщение с материковым Китаем возобновилось 18 января, а 6 февраля на остров прибыла первая пакетная группа китайских туристов. До выхода на законное место в первой тройке Китаю пока далеко, но есть все основания полагать, что в десятке мы увидим Китай буквально в ближайшие недели или даже дни.

*Данные основаны на прохождении паспортного контроля в пхукетском аэропорту. Турист, прилетевший через Suvarnabhumi и прошедший паспортный контроль там, в эту статистику не попадает. Источник: Иммиграционное бюро