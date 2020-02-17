Кату и Срисунтхорн частично останутся без света 18 февраля

Пхукетский офис Управления энергоснабжения (РЕА) предупредил об отключении электричества в части тамбонов Кату и Срисунтхорн во вторник, 18 февраля.

Новости Пхукета

17 Февраля 2020, 08:56 AM

Кату частично останется без света 18 февраля. Фото: РЕА

Как пояснили в РЕА, отключение связано с необходимостью проведения работ по модернизации высоковольтных линий. Работы будут проводиться с 9:00 до 16:30.

В Кату без света останется территория, прилегающая к отрезку Wichit Songkram Rd. от перекрестка Кет-Хо до intersection to Kathu Intersection до перекрестка у D Condo Kathu.

В частности, электричества не будет на Soi Chumchon Ket Ho 1-6, Soi Kathu 1 и 2, у школы Baan Ket Ho School, в парке Ket Ho Park, на рынке Kathu Market и в поселке Anuphas Golf Ville.

В Срисунтхорне без света останется участок дороги номер 4015 от Т-образного перекрестка с Srisoonthorn Rd. и до строящейся новой тюрьмы.

РЕА приносит извинения за неудобства. Телефоны для справок – 1129.