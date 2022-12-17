Карнавал в честь старта туристического сезона проходит в Патонге

Традиционный карнавал, знаменующий начало высокого сезона на Пхукете, стартовал 16 декабря и продлится вплоть до 18 числа включительно. В первый день мероприятия на пляжной дороге прошел красочный парад, которым до пандемии Пхукет приветствовал своих гостей со всего мира – и делает это снова.

Новости Пхукета

На открытие фестиваля в Патонг приехали вице-губернатор Анупап Родкван Йодрабам, а также другие официальные лица. Присутствовал и мэр города Чалермсак Манисри, для которого начало этого высокого сезона было сопряжено с большим количеством неприятных событий, включая серию наводнений и обвал на главной дороге, ведущей в Патонг из Кату. Впрочем, на время торжественного парада вся эта тяжелая рутина была временно забыта.

Участие в красочной процессии на пляжной дороге Thaweewong Rd. принимали представители самого разного местного бизнеса, включая разнообразные развлекательные заведения, туристические аттракционы, торговые центры, отели. Также участвовали всевозможные клубы, общественные объединения, этнические диаспоры.

В рамках фестиваля 16-18 декабря запланированы различные развлечения, включая ежевечерние концерты и фейерверки на пляже, ярмарку еды, конкурс татуировки и «сексуальный забег».

Также накануне завершился двухдневный фестиваль на пляже Най-Янг, так что отдыхающие на севере острова туристы тоже получили свою долю развлечений. Кроме того, 16 декабря прошла пятничная ярмарка в Boat Avenue, а 17 числа комплекс Blue Tree соберет гостей на традиционный «субботний фестиваль» и рынок Wansao Market.

Также добавил, что 16 декабря Пхукет поставил новый рекорд по зарубежным прибытиям после пандемии. В этот день через паспортный контроль в аэропорту Пхукета прошли 13448 человек. Это почти на 2000 больше предыдущего рекордного показателя, зафиксированного на прошлой неделе.