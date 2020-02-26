Капитанам туристических катеров прочитали лекцию о безопасности движения

Как пояснил глава пхукетского офиса Морского департамента Виват Читчертвонг, лекция была организована после получения соответствующего распоряжения от главы департамента Виттхайи Ямуанга. Тот распорядился заняться работой с капитанами после столкновения двух катеров, в результате которого погибли двое детей из России и около 20 россиян получили травмы. Столкновение произошло в канале, ведущем к Boat Lagoon и Royal Phuket Marina.
Господин Читвертвонг отметил, что на лекцию были приглашены только капитаны, работающие непосредственно в двух указанных маринах.
«Теперь они знают, как более безопасно осуществлять движение на воде», – заверил господин Читвертвонг.
Содержание лекции включало, в частности, правила расхождения судов и информацию о скоростном режиме в ведущем к маринам канале (5 узлов) и на выходе из него (10 узлов).
Также капитанам напомнили о подготовке судов к выходу в море, правилах радиообмена, необходимости иметь на борту систему AIS и спасательные жилеты на всех пассажиров.
Господин Читчертвонг также напомнил о том, что нарушение требований безопасной навигации может грозить рулевому отзывом лицензии на двухлетний срок.
Глава пхукетского офиса Морского департамента не коснулся вопроса о том, планируется ли проводить аналогичные занятия с капитанами спидботов, работающих в других гаванях. При этом господин Читвертвонг сообщил о создании специальной группы в мессенджере Line, в которой капитаны могут обмениваться информацией и связываться с Морским департаментом.