Каннабис в Таиланде. Что изменилось в ноябре и какие сейчас правила игры?

Доктор юридических наук Пол Кросио рассказывает о том, какие перемены произошли в ноябре в Таиланде в том, что связано с легальным бизнесом в сфере каннабиса. Завтра же в Лагуне состоится деловой брифинг с его участием, в ходе которого все вопросы будут рассмотрены более подробно.

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Где есть регулирование, там есть и ответственность. Выше приведен размер наказаний за недобросовестную рекламу продукции с марихуаной. Изображение: Минздрав Таиланда

Узнать больше о регулировании в сфере каннабиса в Таиланде можно на бизнес-брифинге Amcham 18 ноября.

Где есть регулирование, там есть и ответственность. Выше приведен размер наказаний за недобросовестную рекламу продукции с марихуаной. Изображение: Минздрав Таиланда

Тайское Управление по надзору за продуктами питания и лекарственными средствами (FDA) опубликовало 11 ноября обновленную информацию касательно регулирования рекламы каннабиса и классификации этого растения. Пересмотренные правила позиционируются как дальнейшее развития регулирования в этой отрасли, переводя каннабис в раздел «контролируемых растений», что может рассматриваться как переходный этап в процессе ожидания Закона о каннабисе, ввод которого неоднократно откладывался на фоне критики со стороны парламентариев – в частности, относительно возможностей рекреационного использования марихуаны.

В онлайн-публикациях FDA и заявлениях для прессы повторяется тезис о том, что продажа этого «контролируемого растения» запрещена беременным женщинам и учащимся, а также через вендинговые автоматы и через электронные и онлайновые каналы. Также это распространяется и на не одобренную властями коммерческую рекламу.

Последние заявления FDA выглядят ответной реакцией на обращение в суд партии Пхыа Тай (Phue Thai Party), пытающейся добиться отмены декриминализации каннабиса. Согласно ее пресс-релизу, речь идет об [отмене решения об] удалении из списка наркотиков марихуаны и продуктов из нее с содержанием ТГК (тетрагидроканнабинола) менее 0,2% по массе. В случае, если обращение в суд окажется успешным, коммерческое использование каннабиса (конопли) вернется в список запрещенной или ограниченной деятельности.

FDA исключило каннабис из списка «контролируемых растений» в рамках Закона о защите и развитии знаний в сфере тайской традиционной медицины от 2542 года (1999 года). Одновременно было объявлено, что FDA теперь будет контролировать все не медицинское использование каннабиса.

В конце прошлой недели на сайте FDA было размещено уведомление о новых стандартах в области рекламы. В нем говорится, что не одобренная властями реклама или реклама с преувеличением [полезных] свойств содержащей каннабис продукции карается значительными штрафами и тюремным заключением. В тексте указаны три типа продукции, а именно – продукты питания, травяные продукты и косметика. Для продуктов питания и травяных продуктов требуется предварительное одобрение рекламы регулятором.

Каннабис как контролируемое растение

Классификация каннабиса как «контролируемого растения» означает необходимость для лицензированного бизнеса информировать регулятора об объемах хранимым им запасов контролируемого растения и предоставлять данные об источниках получения сырья и его дальнейшем использовании.

Генеральный директор Департамента тайской традиционной и альтернативной медицины Тхонгчай Лертвилайраттанапонг заявил, что «пока проект закона не готов, необходимо обеспечить контроль [за каннабисом] такими способами, которые не препятствуют полезному использованию».

Также закон обязывает от бизнеса информировать правительство о каждом факте экспорта контролируемых растений. Но поскольку экспорт каннабиса как вещества строго учета жестко контролируется Единой конвенцией о наркотических средствах от 1961 года, сообщать, вероятно, будет не о чем.

Однако в статье 46 тайского Закона о традиционной медицине говорится, о запрете на «распространение или переработку контролируемых растений для коммерческих целей, кроме случаев наличия у человека соответствующей лицензии от государственного лицензирующего ведомства». Более того, статья 45 того же закона наделяет «министра» правом контролировать источники происхождения сырья и использование контролируемого растения, устанавливая количество контролируемого растения, разрешенного к хранению, использованию, мониторингу и перевозке. Также в законе прописано требование об отдельном уведомлении регулирующих органов.

Мы по-прежнему ждем, когда будут установлены соответствующие нормы регулирования и отчетности. Но в текущий переходный период FDA уже сделало шаг вперед и начало выдавать лицензии определенным коммерческим производителям каннабиса на продажу продукции по лицензированным каналам дистрибуции. Не лицензированные производители и дистрибуторы могут столкнуться с наказанием за нарушением установленных требований. Закон о традиционной тайской медицине предусматривает до шести месяцев тюрьмы, или до 10 тыс. бат штрафа, или оба наказания.

– Доктор Пол Кросио, юридическая компания Silk Legal

Пол Кросио – доктор юридических наук, партнер в юридической компании Silk Legal. Имя специалиста включено в глобальный список 200 лучших юристов в сфере каннабиса за 2022 год. В пятницу, 18 ноября, доктор Кросио будет выступать на деловом брифинге Австралийской торговой палаты в Таиланде (AustCham Thailand Business Briefing) в отеле Saii Laguna Phuket.

Мероприятие начнется в 17:00. Тема вечера заявлена как «Будущее рекреационного и медицинского использования каннабиса в туристическом секторе: ждать ли Таиланду от каннабиса high trip’a или bad trip’a?» На встрече должны быть обсуждены практические соображения по ведению бизнеса в сфере медицинской марихуаны в Таиланде. В частности, участники поговорят о маркетинге для стартапов в сфере каннабиса; изменениях проекта Закона о каннабисе и их влиянии на отрасль; будущем медицинского каннабиса в Азии.

Вместе с доктором Кросио в Saii выступит управляющий директор Siam Trade Development Диего Сала, специалист по регулированию продукции с каннабисом, биологически активных добавок, медицинского оборудования. Подробнее о мероприятии здесь.

Silk Legal – юридическая компания бутик-формата, специализирующаяся на комплексных юридических вопросах в Таиланде, включая корпоративное и коммерческое право, сделки слияния и поглощения, реструктуризацию бизнеса, регуляторные нормы. Silk Legal работает с разными клиентами – от стартапов до мультинациональных корпораций из сфер финтеха, производства, гостеприимства и туризма. Связаться с фирмой можно по эл. почте info@silklegal.com.