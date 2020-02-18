Каникулы в Сонгкран могут стать девятидневными в этом году

Правительство Таиланда рассматривает возможность добавить два дополнительных выходных дня в апреле и сделать каникулы в Сонгкран девятидневными – с 11 по 19 апреля включительно.

Новости Пхукета

18 Февраля 2020, 11:24 AM

Каникулы в Сонгкран могут стать девятидневными в этом году. Фото: John Ragai / Flickr