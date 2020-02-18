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Каникулы в Сонгкран могут стать девятидневными в этом году

Правительство Таиланда рассматривает возможность добавить два дополнительных выходных дня в апреле и сделать каникулы в Сонгкран девятидневными – с 11 по 19 апреля включительно.

Новости Пхукета

18 Февраля 2020, 11:24 AM
Каникулы в Сонгкран могут стать девятидневными в этом году. Фото: John Ragai / Flickr

Каникулы в Сонгкран могут стать девятидневными в этом году. Фото: John Ragai / Flickr

Возможность увеличения количества выходных дней в апреле подтвердил вчера, 17 февраля, глава правительства Таиланда Прают Чан-Оча, сообщает Bangkok Post.

Мотивация властей заключается в том, что непрерывные девятидневные каникулы подстегнут туристический сектор, несущий убытки на фоне радикального спада турпотока из Китая.

Впрочем, как подчеркнул премьер-министр, окончательного решения по этому вопросу еще не принято. Также господин Чан-Оча не назвал никаких сроков, в которые соответствующее решение нужно принять.

Чтобы сделать каникулы на Сонгкран девятидневными, нужно объявить выходными днями четверг, 16 апреля, и пятницу, 17 апреля. Тогда, с учетом двух суббот, двух воскресений и трех дней Сонгкрана, большинство граждан страны смогут отдыхать девять дней.

 

 

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