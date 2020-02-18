Каникулы в Сонгкран могут стать девятидневными в этом году

Возможность увеличения количества выходных дней в апреле подтвердил вчера, 17 февраля, глава правительства Таиланда Прают Чан-Оча, сообщает Bangkok Post.
Мотивация властей заключается в том, что непрерывные девятидневные каникулы подстегнут туристический сектор, несущий убытки на фоне радикального спада турпотока из Китая.
Впрочем, как подчеркнул премьер-министр, окончательного решения по этому вопросу еще не принято. Также господин Чан-Оча не назвал никаких сроков, в которые соответствующее решение нужно принять.
Чтобы сделать каникулы на Сонгкран девятидневными, нужно объявить выходными днями четверг, 16 апреля, и пятницу, 17 апреля. Тогда, с учетом двух суббот, двух воскресений и трех дней Сонгкрана, большинство граждан страны смогут отдыхать девять дней.