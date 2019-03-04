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Кандидата в парламент арестовали по ордеру трехлетней давности

Кандидат в парламент от политической партии Future Forward Party (FWP) был задержан в провинции Транг по судебному ордеру трехлетней давности.

Иккапоп Тхонгтуб

4 Марта 2019, 09:41 AM
Член партии FWP Йотсават Тиратватанакун был арестован по ордеру, выданному пхукетским судом более двух лет назад.

Член партии FWP Йотсават Тиратватанакун был арестован по ордеру, выданному пхукетским судом более двух лет назад.

Член партии FWP Йотсават Тиратватанакун был задержан полицейскими 27 февраля в своем партийном штабе в провинции Транг.

Мужчину задержали по ордеру, выданному судом Пхукета в феврале 2016 года. Ордер был выдан после того, как господин Тиратватанакун не явился на слушания по гражданскому иску. Мужчина являлся ответчиком по делу о мошенничестве.

Полиция сообщила, что арестованный был доставлен на Пхукет для проведения предусмотренных законом процедур. При этом до сих пор не ясно, почему на арест господина Тиратватанакуна у полицейских ушло более трех лет, а арестован он был только за месяц до выборов.

 

 

 

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