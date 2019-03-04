Кандидата в парламент арестовали по ордеру трехлетней давности

Кандидат в парламент от политической партии Future Forward Party (FWP) был задержан в провинции Транг по судебному ордеру трехлетней давности.

Иккапоп Тхонгтуб

4 Марта 2019, 09:41 AM

Член партии FWP Йотсават Тиратватанакун был арестован по ордеру, выданному пхукетским судом более двух лет назад.

Член партии FWP Йотсават Тиратватанакун был задержан полицейскими 27 февраля в своем партийном штабе в провинции Транг.

Мужчину задержали по ордеру, выданному судом Пхукета в феврале 2016 года. Ордер был выдан после того, как господин Тиратватанакун не явился на слушания по гражданскому иску. Мужчина являлся ответчиком по делу о мошенничестве.

Полиция сообщила, что арестованный был доставлен на Пхукет для проведения предусмотренных законом процедур. При этом до сих пор не ясно, почему на арест господина Тиратватанакуна у полицейских ушло более трех лет, а арестован он был только за месяц до выборов.