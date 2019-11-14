Канал у пляжа Ката планируют превратить в достопримечательность

Ассоциация отельного бизнеса Ката и Карона, муниципалитет Карона и Центр городского дизайна и развития при Университете Чулалонгкорна запустили проект по превращению канала у пляжа Ката в туристическую достопримечательность. Меморандум о взаимопонимании был подписан 12 ноября в присутствии вице-губернатора Тханявата Чанпинита, а на следующий день презентован губернатору Пхакапхонгу Тавипатане.

Новости Пхукета

14 Ноября 2019, 12:16 PM

Проект «Изумрудный канал Ката» презентовали губернатору 13 ноября. Фото: Phuket PR

Как сообщает PR-служба пхукетской администрации, рабочее название проекта по трансформации канала – «Изумрудный канал Ката», а официальное – «Проект по развитию канала Пак-Банг в поселке Ката».

«Цель проекта заключается в том, чтобы превратить канал Пак-Банг из канала со сточными водами в новую туристическую достопримечательность, где люди смогут и отдохнуть, и узнать больше о природе. Этот проект станет важным фактором в превращении Ката и Карона в образцовый курортный город, что поспособствует развитию Пхукета в качестве туристического направления мирового класса», – цитирует PR-служба вице-губернатора Чанпинита.

В сообщении PR-службы не указывается, о каком именно канале идет речь и где конкретно он находится. При этом на Пхукете есть сразу несколько каналов Пак-Банг (к примеру, в Патонге и Кароне), также название Soi Pakbang носит дорога, проходящая вдоль пляжа Ката.

Какая-либо информация о сроках реализации проекта «Изумрудный канал Ката» и его бюджете пока отсутствует. Нет данных и о том, что именно планируется сделать в рамках этого проекта кроме того, что некий канал в поселке Ката должен стать достопримечательностью.