Кампания по борьбе с нарушителями правил оборота алкоголя набирает силу

Пхукетский офис Минзрава (РРНО) попросил у полиции поддержки в реализации кампании по борьбе с нарушением алкогольного законодательства.

29 Декабря 2017 13:02:23

Пхукетский офис Минздрава (РРНО) обратился к полиции и органам местной власти с запросом о поддержек проводимую ведомством кампании по борьбе с нарушителями Закона об обороте алкогольной продукции от 2008 года.

Начатая в перед Новым годом кампания нацелена на магазины и бары, не соблюдающие режим продажи алкоголя и запрет на рекламу спиртного.

На прошлой неделе РРНО выпустил сразу четыре официальных «Запроса о сотрудничестве в соблюдении требований Закона о контроле за оборотом алкоголя от 2008 года» (копии есть в распоряжении редакции). Первый запрос был адресован гражданам и операторам точек продажи алкоголя, второй – полиции и местным органам власти, третий и четвертый – мэр Пхукет-Тауна (в связи с проведением там новогодних ярмарок и фестивалей).

От граждан и владельцев бизнеса РРНО ожидает соблюдения правил продажи, потребления и рекламы алкоголя; от полиции и органов власти – помощи в борьбе с нарушителями, от мэра Пхукет-Тауна – соблюдения требований закона на новогодних мероприятиях в городе.

В обращении к гражданам РРНО напоминает о ряде статей Закона о контроле за оборотом алкоголя, а затем приводит резюме из семи основных пунктов:

Запрещено включать спиртные напитки в состав новогодних подарочных корзин и использовать в маркетинговых целях. Запрещена продажа и употребление спиртного в государственных учреждениях общественных парках, в образовательных учреждениях, храмах, на автозаправочных станциях (включая расположенные на АЗС минимаркеты). Запрещена реклама и другая маркетинговая активность, направленная на стимулирование потребления алкоголя, включая скидки, акции и спецпредожения формата «купи один напиток – получи второй бесплатно». Запрещена продажа алкоголя лицам не достигшим 20 лет. Запрещена продажа алкоголя на транспорте. Запрещено употребление алкоголя пассажирами и водителями транспортных средств. Запрещена продажа алкоголя вне установленных законом часов (разрешенное время: с 11:00 до 14:00 и с 17:00 до 24:00).

В официальных письмах РРНО содержатся отсылки к следующим статьям Закона об обороте алкогольной продукции:

Cтатья 27 (3), статья 31 (3). Запрещается продажа и употребление спиртного на территории государственных учреждений.

Статья 27 (7), статья 31 (6) Запрещается продажа и употребление спиртного на территории государственных общественных парков, предназначенных для отдыха людей.

Статья 30 (5). Запрещается распространение алкоголя в форме свободной раздачи, в виде подарка или части подарочного набора либо путем обмена.

Наказание за нарушение указанных требований – до полугода тюрьмы и/или штраф в размере 10 тыс. бат.

Статья 32. Запрещается реклама или демонстрация торговых наименований алкогольной продукции с целью демонстрации их достоинств или стимулирования людей к их употреблению прямым или косвенным образом.

Наказание за нарушение требований статьи 32 – до года тюрьмы и/или штраф в размере 500 тыс. бат плюс по 50 бат за каждый день вплоть до устранения нарушения.

В запросе, направленном мэру Пхукет-Тауна также напоминается о запрете на продажу табачных изделий и курение в общественных парках.

В соответствии с законодательством, за контроль над оборотом алкогольной продукции отвечает отделения неконтагиозных заболеваний Минздрава. На Пхукете соответствующий отдел возглавляет госпожа Прапа Накара, которая подтвердила «Новостям пхукета», что уведомления были направлены «частному бизнесу, магазинам и другим торговым точкам, где продается спиртное». По ее словам, уведомления написаны максимально понятным языком.

«Это закон, и люди должны его соблюдать. Никто не сможет заявить, что не знал об этом, поскольку требования существуют давно», – заявила госпожа Накара, отдельно подчеркнув важность статьи 32, в которой говорится о запрете на рекламу алкогольной продукции и демонстрацию торговых марок в рекламных целях.

Перевод всех официальных уведомлений на английский язык можно найти здесь.