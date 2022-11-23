Камеры CCTV на Пхукете хотят объединить в единую сеть

Власти Пхукета зафиксировали на бумагe намерение объединить отдельные сети видеонаблюдения на острове в единую систему. Соответствующий меморандум о взаимопонимании между более чем тремя десятками организаций и структур был подписан 22 ноября. Никаких конкретных сроков власти не назвали, но желание создать общую сеть видеонаблюдения с единым центром контроля присутствует у пхукетской администрации давно. В этот раз возвращение плана на повестку дня совпало с запуском новой провинциальной инициативы в сфере безопасности Phuket Crime – Free.

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Свои подписи под меморандумом о создании единой сети видеонаблюдения поставили представители 18 муниципалитетов и административных организаций районов (OrBorTor), 11 полицейских участков, административной организации провинции (OrBorJor), офиса губернатора (Phuket Provincial Office) и других структур, включая Департамент скоростных магистралей, Департамент сельских дорог, Морской департамент, Иммиграционное бюро, морскую полицию.

Как сообщил пхукетский офис Департамента связей с общественностью, каждый подписант меморандума должен следить за работоспособностью своей сети камер и одновременно способствовать тому, чтобы данные с них могли использоваться другими структурами. В качестве цели заявлено обеспечение безопасности «людей и туристов».

В меморандуме отдельно прописано, что каждый полицейский участок должен обеспечить постоянное дежурство двух сотрудников, которые будут вести мониторинг сети. Также вся информация должна быть доступна центральному «командному центру CCTV».

«Губернатор Пхукета обладает полномочиями контролировать и руководить системами CCTV всех ведомств в случае стихийного бедствия или угрозы терроризма», – говорится в сообщении PR-Phuket.

Сообщение о меморандуме (с упоминанием терроризма) было опубликовано 22 ноября, то есть в день одного из крупнейших за последнее время терактов в провинции Наратхиват, где начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался у многоквартирного здания, выделенного для проживания сотрудников полиции. В результате теракта погиб один полицейский, более 30 человек (включая как полицейских, так и гражданских лиц) пострадали.

«Для людей и туристов»: Phuket Crime – Free

В понедельник, 21 ноября, губернатор Пхукета Наронг Вунсиеу провел встречу с руководителями провинциальной полиции, посвященную запуску новой инициативы в сфере безопасности, получившей название Phuket Crime – Free. В рамках инициативы полиция должна создать «белые зоны для иностранцев [зоны без преступности и наркотиков] на территории провинции Пхукет».

Объясняя суть проекта, начальник пхукетского офиса Иммиграционного бюро полковник Тханет Сукчай озвучил три основных фазы работы.

Фаза 1. Профессиональный полицейский контроль за въездом туристов из ввозом грузов/вещей на территорию провинции по земле, воде и воздуху в соответствии со стандартными операционными процедурами. К этой работе, в частности, должны быть привлечены Иммиграционное бюро, Морская таможня, Морской департамент и провинциальная полиция.

Фаза 2. Совместная проактивная работа и сотрудничество в предотвращении преступлений. В данном случае предполагается взаимодействие силовых ведомств с гражданскими властями и частным сектором «для создания социальной ответственности». Среди ведомств, которые должны быть задействованы, перечислены полиция, районные администрации, Командование внутренних операций вооруженных сил (ISOC), Министерство труда, Туристическая ассоциация Пхукета, Департамент развития цифровой экономики (DEPA), Консорциум развития Пхукет-Тауна (PKCD) и опять Иммиграционное бюро.

Фаза 3. Обеспечение мира на благо людей. Под этим названием скрываются выборочные антинаркотические и антикриминальные проверки и другие операции, направленные на выявление преступности и борьбу с ней. Целью заявлено все то же создание безопасных зон и формированием у туристов уверенности в безопасности во время нахождения на Пхукете. К работе должны быть привлечены полиция, Минздрав, гражданские власти (включая районные) и снова Иммиграционное бюро.

Твоя районная армия: Волонтеры OrSor на Пхукете

В сообщении официальных лиц об инициативе Phuket Crime – Free упоминается задействование районных администраций, но не уточняется, как именно. При этом в последнее время окружные управы всех трех округов (Мыанг-Пхукет, Кату и Таланг) активно используют имеющиеся у них собственные силовые ресурсы в лице волонтеров сил обороны OrSor, военизированной нерегулярной структуры, не входящей в состав полиции или армии, а подчиняющейся именно гражданским властям. Хотя формально и районные власти, и полиция являются структурами Министерства внутренних дел, деятельность их разделена (вплоть до того, что многие считают полицию в принципе отдельным ведомством).

Именно волонтеры OrSor проводили последние рейды в барах и клубах Пхукет-Тауна, осуществляли зачистку Лайана от пляжного бизнеса, осуществляли силовую поддержку при «выборочном тестировании» на наркотики работников развлекательных заведений на Бангла-Роуд.

Этих мужчин разных возрастов и физической формы объединяет камуфляжная форма военного образца, нашивки с белыми слонами и неподотчетность армии и полиции, к которым они не имеют никакого отношения, несмотря на свой военный внешний вид и выполняемые функции силовой поддержки операций властей на местах.

Тема OrSor вышла на новый уровень обсуждения также 21 ноября, когда связанная с офисом губернатора страница Phuket Info Center расшарила у себя публикацию Hot Jung! Phuket, в которой один из волонтеров OrSor из Кату прямо обвинялся в злоупотреблении положением и «гангстерском поведении». Автор публикации на Hot Jung! Phuket заявлял, что не боится угроз некого Дэнга. Официальная страница Phuket Info Center его поддержала.

«Государственные служащие запугивают журналистов? Так вы официальные лица или гангстеры? Едите зарплату из средств налогоплательщиков или получаете деньги от кого-то еще?» – спросил Phuket Info Center.

Публикация сопровождалось перечислением разных ведомств, которых автор предполагал в виде адресатов обращения. В списке были Департамент провинциальных администраций (DOPA), Министерство внутренних дел и Офис премьер-министра Таиланда.

И под оригинальной публикацией Hot Jung! Phuket, и под постом Phuket Info Center пользователи оставили немало комментариев с жалобами на грубость и произвол волонтеров OrSor, выполняющих задания властей, включая контроль за дорожным движением на холме в Патонге.

Вечером того же дня Hot Jung! Phuket сообщила, что «вопрос закрыт». При этом показательны сам факт солидаризации жителей Пхукета и готовность многих из них рассказать о нелицеприятной стороне работы OrSor.

Исторически структура OrSor создавалась как милиция (ополчение) для защиты сельских районов от коммунистической угрозы. Сейчас этой угрозы уже нет, но волонтеры по-прежнему есть и выполняют те задачи, которые им ставят конкретные местные руководители из числа гражданских властей.