Камала и Сурин частично останутся без воды и электричества 16 мая

В связи с проведением ремонтных работ Камала и Сурин могут частично остаться без электричества и центрального водоснабжения. Соответствующие предупреждения уже выпустили профильные ведомства – пхукетский офис РЕА и пхукетский офис Управления водоснабжения (PWA).
В уведомлениях, не указывается, насколько масштабными будут отключения. Известно лишь, что работать электрики будут на участке от Лэм-Сингха до полицейской будки у пляжа Сурин. При этом в оповещении PWA указывается, что без воды останется часть Камалы.
Телефоны РЕА для справок – 076-386880-2 и 1129. Телефоны PWA – 076-319173, 082-790-1634 и 1662.