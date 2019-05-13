Камала и Сурин частично останутся без воды и электричества 16 мая

Пхукетский офис Управления энергоснабжения (РЕА) предупредил о проведении работ на высоковольтной линии между Камалой и Сурином. Работы будут проводиться с 9:00 до 17:00 четверга, 16 мая.

Новости Пхукета

13 Мая 2019, 11:44 AM

Фото: РЕА и PWA

В связи с проведением ремонтных работ Камала и Сурин могут частично остаться без электричества и центрального водоснабжения. Соответствующие предупреждения уже выпустили профильные ведомства – пхукетский офис РЕА и пхукетский офис Управления водоснабжения (PWA).

В уведомлениях, не указывается, насколько масштабными будут отключения. Известно лишь, что работать электрики будут на участке от Лэм-Сингха до полицейской будки у пляжа Сурин. При этом в оповещении PWA указывается, что без воды останется часть Камалы.

Телефоны РЕА для справок – 076-386880-2 и 1129. Телефоны PWA – 076-319173, 082-790-1634 и 1662.