Как и все мы, автомобили стареют. Своевременное и качественное обслуживание – ключ к снижению затрат на ремонт, высоким ходовым качествам и экономии топлива.

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Самое же важное для поддержания двигателя в хорошем состоянии – регулярная замена масла. В Таиланде рекомендуемые сроки замены масла отличаются от европейских и американских стандартов по причине климата и качества топлива. Менять масло следует каждые 10 тыс. км или раз в год, при этом используя высококачественную продукцию.

Лучшие моторные масла в Таиланде – это масла Liqui Moly. Данные смазанные материалы производятся в Германии и являются самыми популярными в этой стране. Бренд предлагает широкое разнообразие масел для разных типов двигателей, одобренных автопроизводителями, что важно, когда речь заходит о гарантийном обслуживании.

Масла Liqui Moly не теряют свойств дольше, чем другие, и способны проработать до 15 тыс. км пробега. Найти полную продуктовую линейку бренда и провести бесплатную замену масла можно в сервисе MyCarRepair, находящемся через дорогу от магазина Thai Wastsadu рядом с Памятником героиням.

Персонал сервиса работает оперативно и говорит по-английски, так что всегда сможет дать профессиональный совет. Телефон: 076-600069.