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Как поддерживать авто в хорошем состоянии

Как и все мы, автомобили стареют. Своевременное и качественное обслуживание – ключ к снижению затрат на ремонт, высоким ходовым качествам и экономии топлива.

Материал партнеров

14 Июля 2021, 02:14 PM
На сервисе MyCarRepair можно найти любое из масел Liqui Moly.

На сервисе MyCarRepair можно найти любое из масел Liqui Moly.

На сервисе MyCarRepair можно найти любое из масел Liqui Moly.

На сервисе MyCarRepair можно найти любое из масел Liqui Moly.

На сервисе MyCarRepair можно найти любое из масел Liqui Moly.

На сервисе MyCarRepair можно найти любое из масел Liqui Moly.

На сервисе MyCarRepair можно найти любое из масел Liqui Moly.

На сервисе MyCarRepair можно найти любое из масел Liqui Moly.

На сервисе MyCarRepair можно найти любое из масел Liqui Moly.

На сервисе MyCarRepair можно найти любое из масел Liqui Moly.

На сервисе MyCarRepair можно найти любое из масел Liqui Moly.

На сервисе MyCarRepair можно найти любое из масел Liqui Moly.

Самое же важное для поддержания двигателя в хорошем состоянии – регулярная замена масла. В Таиланде рекомендуемые сроки замены масла отличаются от европейских и американских стандартов по причине климата и качества топлива. Менять масло следует каждые 10 тыс. км или раз в год, при этом используя высококачественную продукцию.

Лучшие моторные масла в Таиланде – это масла Liqui Moly. Данные смазанные материалы производятся в Германии и являются самыми популярными в этой стране. Бренд предлагает широкое разнообразие масел для разных типов двигателей, одобренных автопроизводителями, что важно, когда речь заходит о гарантийном обслуживании.

Масла Liqui Moly не теряют свойств дольше, чем другие, и способны проработать до 15 тыс. км пробега. Найти полную продуктовую линейку бренда и провести бесплатную замену масла можно в сервисе MyCarRepair, находящемся через дорогу от магазина Thai Wastsadu рядом с Памятником героиням.

Персонал сервиса работает оперативно и говорит по-английски, так что всегда сможет дать профессиональный совет. Телефон: 076-600069.

 

 

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