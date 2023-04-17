Качество воздуха на Пхукете остается нездоровым

Несмотря на заявления губернатора о том, что с качеством воздуха на Пхукете все нормально, мониторинговые службы продолжают фиксировать обратное. Показатели находятся в оранжевой и красной зоне как у World Air Quality Index, так и у IQAir. На тайском сайте Air4Thai уровень угрозы – желтый.

Новости Пхукета

Выступая 16 апреля, губернатор Наронг Вунсиеу назвал происходящее на Пхукете естественным природным явлением и заявил, что затянувшее небо белая дымка – «это не проблема пыли РМ2.5».

По всей видимости, глава провинции имел в виду, что загрязнение воздуха не связано со сжиганием сельскохозяйственной органики фермерами северного Таиланда, однако все мониторинговые службы фиксируют превышение допустимых показателей именно по частицам РМ2.5. Так бывает, в частности, во время рукотворных пожаров на севере Суматры, которая находится ближе к Пхукету, чем Чианг-Май и Чианг-Рай.

Не готова согласиться с губернатором даже страница Phuket Info Center, которая утром 17 апреля опубликовала фотографии из Патонга, на которых едва можно различить ландшафт из-за смога.

«Это вовсе не проблема РМ2.5, а естественный феномен в летний период. Ситуация изменится в сезон дождей. Поэтому я не хочу, чтобы люди беспокоились. Люди могут заниматься различной активностью на воздухе в соответствии с состоянием окружающей среды на Пхукете, где всегда есть ветер», – заявил губернатор Вунсиеу.

Кроме того, Пхукет – туристический город и жилая зона, не сельскохозяйственная территория. Поэтому здесь не так часто происходит сжигание органики и нет горячих точек, вызывающих беспокойство. И я отдал профильным ведомствам распоряжение пристально следить за ситуацией. Предполагается, что наблюдаемое явление частично связано с изменением климата», – добавил он.

Впрочем, затем глава провинции все же оговорился, что для людей из групп риска текущее качество воздуха может представлять угрозу. К группам риска относятся дети, пожилые, беременные женщины и лица с заболеваниями респираторной и кардиоваскулярной систем.

При появлении кашля, затруднения дыхания и раздражения глаз следует сократить время пребывания на улице и обратиться к врачу. Следить за состоянием воздуха на Пхукете можно здесь: Air4Thai, AQICN, IQAir. Мониторинговый сервис Air4Thai – проект Департамента загрязнения окружающей среды, входящего в Минприроды Таиланда. Два других сервиса – зарубежные, но тоже полагающиеся на местные станции контроля за качеством атмосферы.