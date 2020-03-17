Кабмин Таиланда одобрил закрытие школ и перенос Сонгкрана из-за коронавируса

«Кабинет одобрил перенос Сонгкрана на более поздний срок и закрытие школ», – заявила Reuters заместитель пресс-секретаря правительства Ратчада Тханадирек.
В публикации агентства не приводится уточнений о том, что именно следует понимать под переносом Сонгкрана: перенос выходных 13-15 апреля на другие дни, запрет на проведение массовых мероприятий и водных битв или что-то иное.
Также пока не ясно, на какие именно образовательные учреждения распространяется распоряжение о «закрытии школ». Изначально власти страны предлагали закрыть абсолютно все учреждения, включая международные школы, технические училища, колледжи и университеты.