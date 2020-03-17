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Кабмин Таиланда одобрил закрытие школ и перенос Сонгкрана из-за коронавируса

Кабинет министров Таиланда одобрил отмену празднования Сонгкрана в апреле из-за угрозы коронавируса. Также положительное решение было принято по вопросу о временном закрытии школ.

Новости Пхукета

17 Марта 2020, 03:18 PM
Кабмин Таиланда одобрил закрытие школ и перенос Сонгкрана из-за коронавируса. Фото: Bangkok Post

Кабмин Таиланда одобрил закрытие школ и перенос Сонгкрана из-за коронавируса. Фото: Bangkok Post

«Кабинет одобрил перенос Сонгкрана на более поздний срок и закрытие школ», – заявила Reuters заместитель пресс-секретаря правительства Ратчада Тханадирек.

В публикации агентства не приводится уточнений о том, что именно следует понимать под переносом Сонгкрана: перенос выходных 13-15 апреля на другие дни, запрет на проведение массовых мероприятий и водных битв или что-то иное.

Также пока не ясно, на какие именно образовательные учреждения распространяется распоряжение о «закрытии школ». Изначально власти страны предлагали закрыть абсолютно все учреждения, включая международные школы, технические училища, колледжи и университеты.

 

 

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