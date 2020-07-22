Кабмин Таиланда одобрил продление визовой амнистии до 26 сентября

Как говорится в протоколе вчерашнего (21 июля) заседания кабмина, визовую амнистию решено продлить до 26 сентября. Также до указанного срока иностранцы освобождены от необходимости подачи 90-дневных отчетов.
Продление амнистии официально вступит силу после публикации соответствующего распоряжения в Royal Gazette. Тогда же станут известны и дополнительные подробности амнистии.
Изначально визовая амнистия была объявлена 7 апреля и действовала до 30 апреля включительно, затем срок разрешенного безвизового пребывания был продлен до 31 июля.
Амнистия распространяется на всех иностранцев, кто легально находился в стране по состоянию на 26 марта, когда Королевство закрыло свои границы. На тех, у кого визы истекли до этого срока, льгота не распространяется.