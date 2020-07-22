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Кабмин Таиланда одобрил продление визовой амнистии до 26 сентября

Кабинет министров Таиланда одобрил продление визовой амнистии для иностранцев, не имеющих возможности покинуть страну из-за коронавирусных ограничений.

Новости Пхукета

22 Июля 2020, 11:13 AM
Иммиграционное бюро пока не объявило о продлении амнистии, но и официального приказа еще нет. Фото: Иммиграционное бюро Пхукета

Иммиграционное бюро пока не объявило о продлении амнистии, но и официального приказа еще нет. Фото: Иммиграционное бюро Пхукета

Как говорится в протоколе вчерашнего (21 июля) заседания кабмина, визовую амнистию решено продлить до 26 сентября. Также до указанного срока иностранцы освобождены от необходимости подачи 90-дневных отчетов.

Продление амнистии официально вступит силу после публикации соответствующего распоряжения в Royal Gazette. Тогда же станут известны и дополнительные подробности амнистии.

Изначально визовая амнистия была объявлена 7 апреля и действовала до 30 апреля включительно, затем срок разрешенного безвизового пребывания был продлен до 31 июля.

Амнистия распространяется на всех иностранцев, кто легально находился в стране по состоянию на 26 марта, когда Королевство закрыло свои границы. На тех, у кого визы истекли до этого срока, льгота не распространяется.

 

 

 

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