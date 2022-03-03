Кабмин Таиланда одобрил бюджет на создание медицинского хаба на Пхукете

Путь к этому был и остается неблизким, но власти Таиланда все же идут к тому, чтобы и государственно тоже могло получить свои дивиденды от репутации Пхукета как хаба медицины. Кабинет министров одобрил выделение 1,4 млрд бат на создание «международного медицинского центра» на севере острова.

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«Кабинет дал принципиальное согласие на выделение бюджета на реализацию проекта по повышению инфраструктуры медицинского туризма на Пхукете до туристического хаба мирового класса», – заявил официальный представитель офиса премьер-министра Тханакорн Вангбунконгчана, сообщило 1 марта государственное новостное агентство NNT.

«Объем инвестиция составляет 1,4 млрд бат. Деньги пойдут на укрепление готовности системы технологической инфраструктуры, систему медицинских наук и медицинских услуг, поддержку оказания современных услуг в сфере медицины и общественного здоровья», – добавил он.

По словам господина Вангбунконгчаны, Пхукет должен стать центром оказания медицинских услуг с высокой добавочной зарубежным туристам. За реализацию проекта отвечает главная государственная больница провинции – Vachira Phuket Hospital.

Господин Вангбунконгчана отметил, что пхукетский проект должен стать моделью развития оздоровительного и медицинского туризма.

«Это часть развития отрасли с прицелом на клиентуру с высоким уровнем дохода и медицинский туризм, являющийся одной из 12 целевых сфер в плане трансформации развития страны на следующей фазе», – заявил официальный представитель офиса премьер-министра.

Bangkok Post отмечает, что подробности финансирования пхукетского мега-проекта еще предстоит раскрыть широкой публике. Господин Вангбунконгчана, говоря о международном медицинском хабе, ограничился лишь общими словами. Также ничего не было сказано о текущей медицинской инфраструктуре провинции, где уже сейчас успешно функционируют несколько крупных международных больниц группы BDMS. Их целевая аудитория та же, что и планируемого хаба – иностранные туристы и лица с высоким уровнем доходов.

При этом реализация проекта по созданию медицинского хаба в Май-Кхао уже де-факто стартовала. В частности, в декабре прошлого года Казначейский департамент официально передал Министерству общественного здоровья земельный участок площадью 141 рай, где должен быть построен новый комплекс. На церемонии, прошедшей в здании Минфина в Бангкоке, председательствовал вице-премьер Правит Вонгсуван. От лица Минздрава присутствовали заместитель министра Сатит Питутхеча занимавший тогда пост постоянного секретаря ведомства Киаттапхум Вонграджит.

Земельный участок, на котором должен быть построен международный медицинский центр, располагается у пролива, отделяющего Пхукет от материка (к западу от комплекса мостов на материк). Местность можно назвать довольно безлюдной – рядом находится лишь пара небольших деревень. Хотя до ближайших больших отелей, таких как Anantara и Marriot – всего около 3 км по прямой.

Среди прочего под контролем Vachira Phuket Hospital там должна быть создана инфраструктура международного уровня по заботе о престарелых, лечению болезней сердечно-сосудистой системы и других заболеваний. На определенном этапе обсуждения проекта речь шла даже об онкологическом центре.

На церемонии в Бангкоке директор Vachira Hospital Phuket Чалермпонг Суконтапон приводил такое название медицинского хаба – International Health Plaza.

«Цель заключается в стимулировании экономической ценности Пхукета и всей страны за счет предоставления туристам и местным жителям доступа к стандартизированным услугам в сфере здравоохранения и оказания и создания площадки, на котором местные предприниматели смогут продавать локальные продукты и оказывать услуги», – добавлял тогда заместитель главы Минздрава Сатит Питутхеча.

«У местных жителей появятся новые возможности трудоустройства, что, в свою очередь, будет способствовать распределению доходов по всему сообществу. Эта инициатива может стать моделью развития медицинского туризма в других регионах», – отмечал он.

«Строительство займет два года. В рамках второй фазы проекта будет создано южное отделение Bamrasnaradura Institute с центрами онкологической радиотерапии и тропической медицины. Благодаря этому высокотехнологичные медицинские услуги станут более доступными жителям этой области», – говорил господин Питутхеча.

При этом до сих пор неизвестно, как вообще изначально родилась идея создания медицинского хаба. В 2019 году сначала появились некие неподтвержденные спекуляции на этот счет, а затем последовало заявление пхукетского офиса Департамента связей с общественность (PR Phuket), в котором ведомство в качестве источника указало неких «репортеров», что было странно для государственного ведомства, сообщающего о государственном же проекте.

При этом PR-служба указала, что проект был предложен «бывшим губернатором Пхукета» Пакапонгом Тавипатаной вместе с директором Vachira Phuket Hospital доктором Чалермпонгом Сукхонтхапономи, глава пхукетского офиса Минздрава (РРНО) Тханитом Сермкэу и «различными секторами». Что именно нужно понимать под этими «секторами», ведомство не уточнило.

Причем дата публикации сообщения PR Phuket оказалась тоже странной. О проекте было объявлено в тот день, когда на остров прибыл губернатор Наронг Вунсиеу, сменивший Пакапонга Тавипатану на посту главы Пхукета. Именно поэтому в новости PR-службы тот был назван уже «бывшим» губернатором.