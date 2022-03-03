Кабмин Таиланда одобрил бюджет на создание медицинского хаба на Пхукете

«Кабинет дал принципиальное согласие на выделение бюджета на реализацию проекта по повышению инфраструктуры медицинского туризма на Пхукете до туристического хаба мирового класса», – заявил официальный представитель офиса премьер-министра Тханакорн Вангбунконгчана, сообщило 1 марта государственное новостное агентство NNT.
«Объем инвестиция составляет 1,4 млрд бат. Деньги пойдут на укрепление готовности системы технологической инфраструктуры, систему медицинских наук и медицинских услуг, поддержку оказания современных услуг в сфере медицины и общественного здоровья», – добавил он.
По словам господина Вангбунконгчаны, Пхукет должен стать центром оказания медицинских услуг с высокой добавочной зарубежным туристам. За реализацию проекта отвечает главная государственная больница провинции – Vachira Phuket Hospital.
Господин Вангбунконгчана отметил, что пхукетский проект должен стать моделью развития оздоровительного и медицинского туризма.
«Это часть развития отрасли с прицелом на клиентуру с высоким уровнем дохода и медицинский туризм, являющийся одной из 12 целевых сфер в плане трансформации развития страны на следующей фазе», – заявил официальный представитель офиса премьер-министра.
Bangkok Post отмечает, что подробности финансирования пхукетского мега-проекта еще предстоит раскрыть широкой публике. Господин Вангбунконгчана, говоря о международном медицинском хабе, ограничился лишь общими словами. Также ничего не было сказано о текущей медицинской инфраструктуре провинции, где уже сейчас успешно функционируют несколько крупных международных больниц группы BDMS. Их целевая аудитория та же, что и планируемого хаба – иностранные туристы и лица с высоким уровнем доходов.
При этом реализация проекта по созданию медицинского хаба в Май-Кхао уже де-факто стартовала. В частности, в декабре прошлого года Казначейский департамент официально передал Министерству общественного здоровья земельный участок площадью 141 рай, где должен быть построен новый комплекс. На церемонии, прошедшей в здании Минфина в Бангкоке, председательствовал вице-премьер Правит Вонгсуван. От лица Минздрава присутствовали заместитель министра Сатит Питутхеча занимавший тогда пост постоянного секретаря ведомства Киаттапхум Вонграджит.
Земельный участок, на котором должен быть построен международный медицинский центр, располагается у пролива, отделяющего Пхукет от материка (к западу от комплекса мостов на материк). Местность можно назвать довольно безлюдной – рядом находится лишь пара небольших деревень. Хотя до ближайших больших отелей, таких как Anantara и Marriot – всего около 3 км по прямой.
Среди прочего под контролем Vachira Phuket Hospital там должна быть создана инфраструктура международного уровня по заботе о престарелых, лечению болезней сердечно-сосудистой системы и других заболеваний. На определенном этапе обсуждения проекта речь шла даже об онкологическом центре.
На церемонии в Бангкоке директор Vachira Hospital Phuket Чалермпонг Суконтапон приводил такое название медицинского хаба – International Health Plaza.
«Цель заключается в стимулировании экономической ценности Пхукета и всей страны за счет предоставления туристам и местным жителям доступа к стандартизированным услугам в сфере здравоохранения и оказания и создания площадки, на котором местные предприниматели смогут продавать локальные продукты и оказывать услуги», – добавлял тогда заместитель главы Минздрава Сатит Питутхеча.
«У местных жителей появятся новые возможности трудоустройства, что, в свою очередь, будет способствовать распределению доходов по всему сообществу. Эта инициатива может стать моделью развития медицинского туризма в других регионах», – отмечал он.
«Строительство займет два года. В рамках второй фазы проекта будет создано южное отделение Bamrasnaradura Institute с центрами онкологической радиотерапии и тропической медицины. Благодаря этому высокотехнологичные медицинские услуги станут более доступными жителям этой области», – говорил господин Питутхеча.
При этом до сих пор неизвестно, как вообще изначально родилась идея создания медицинского хаба. В 2019 году сначала появились некие неподтвержденные спекуляции на этот счет, а затем последовало заявление пхукетского офиса Департамента связей с общественность (PR Phuket), в котором ведомство в качестве источника указало неких «репортеров», что было странно для государственного ведомства, сообщающего о государственном же проекте.
При этом PR-служба указала, что проект был предложен «бывшим губернатором Пхукета» Пакапонгом Тавипатаной вместе с директором Vachira Phuket Hospital доктором Чалермпонгом Сукхонтхапономи, глава пхукетского офиса Минздрава (РРНО) Тханитом Сермкэу и «различными секторами». Что именно нужно понимать под этими «секторами», ведомство не уточнило.
Причем дата публикации сообщения PR Phuket оказалась тоже странной. О проекте было объявлено в тот день, когда на остров прибыл губернатор Наронг Вунсиеу, сменивший Пакапонга Тавипатану на посту главы Пхукета. Именно поэтому в новости PR-службы тот был назван уже «бывшим» губернатором.