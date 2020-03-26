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Кабмин Таиланда анонсировал новый пакет мер финансовой помощи

Кабинет министров Таиланда одобрил очередной пакет мер по финансовой помощи гражданам и компаниям, пострадавших от пандемии коронавируса COVID-19. В общей сложности новый пакет мер предполагает выделением 117 млрд. бат.

26 Марта 2020, 11:01 AM
Вызванный коронавирусом кризис затронул далеко не только туристическую отрасль. Фото: Varuth Hirunyatheb / Bangkok Post

Вызванный коронавирусом кризис затронул далеко не только туристическую отрасль. Фото: Varuth Hirunyatheb / Bangkok Post

Как пишет Bangkok Post, анонсированные меры включают прямые денежные выплаты 3 млн рабочих, не защищенных тайской системой социального обеспечения. На эту акцию правительство направит 45 млрд бат. Еще 60 млрд бат будет выделено на льготные кредиты указанным выше лицам. Кроме того, правительство анонсировало налоговые каникулы.

Отдельная помощь будет оказана малому бизнесу, которому правительство обещает льготные на общую сумму в 10 млрд бат, а также отсрочку в уплате налогов. Все это должно помочь бизнесу обеспечить себе ликвидность в кризисные времена.

«Анонсированных сегодня (24 марта) мер должно быть достаточно на текущий момент», – цитирует Bangkok Post слова вице-премьера Сомкижа Джатусрипитака.

«Впрочем, будет еще один пакет стимулирующих мер для помощи пострадавшим от засухи фермерам и стимулирования экономики», – добавил он.

Поддержка граждан:

  • Прямые денежные выплаты в размере 5 тыс. бат на три месяц для примерно 3 млн работников, не зарегистрированных в Фонде социальной защиты.

  • Экстренные кредиты в размере 10 тыс. бат на человека по ставке 0,1% в месяц (без обеспечения).

  • Специальные кредиты в размере 50 тыс. бат на человека по ставке 0,35% в месяц (с обеспечением).

  • Снижение ставки в государственных ломбардах до 0,125% в месяц.

  • Перенос срока подачи деклараций о подоходном налоге с физического лица на августе 2020 года.

  • Увеличение размера налогового вычета по медстраховке с 15 тыс. бат до 25. тыс. бат.

Поддержка бизнеса:

  • Кредиты для среднего малого бизнеса в размере до 3 млн бат по ставке 3% на первые два года.

  • Перенос сроков подачи деклараций о корпоративных налогах на август (Por Ngor Dor 50) и сентябрь (Por Ngor Dor 51).

  • Трехмесячная отсрочка по остальным налогам для пострадавшего бизнеса.

  • Месячная отсрочка по акцизам для бизнеса из сферы услуг.

  • Отсрочка по акцизам на нефтепродукты до 15 числа месяца, следующего за отчетным.

  • Обнуление ввозных пошлин на товары, применяемые для сдерживания коронавируса и лечения вызываемой им пневмонии.

  • Освобождение от налогов и сокращение пошли при реструктуризации долгов с не финансовыми институтами.

Прогнозы ЦБ

Добавим, что на прошлой неделе Центробанк Таиланда серьезно пересмотрел прогноз по ВВП в 2020 году. Согласно оценкам центробанка, сокращение экономики из-за коронавируса составит 5,3%. Ранее Банк Таиланда ожидал роста на 2,8%.

Прогнозируемый спад экспорта в долларовом выражении – 8,8%, импорта – 15%. Ожидаемое снижение потребления частного сектора – 1,5%, снижение частных инвестиций – 4,3%.

Базовая ставка ЦБ в настоящий момент составляет 0,75%, что является историческим минимумом для Таиланда.

 

 

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