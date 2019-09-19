Кабмин одобрил проект магистрали для поставки воды на Пхукет с материка

Кабинет министров Таиланда принял положительное решение по проекту прокладки магистральной линии для доставки воды на Пхукет из провинции Пханг-Нга. Соответствующее решение было озвучено по итогам заседания кабмина 17 сентября.

Таньялак Сакут

19 Сентября 2019, 10:03 AM

Так выглядело водохранилище Банг-Бад в середине апреля, когда оно было заполнено примерно так же, как и сейчас.

Как заявил официальный представитель тайского правительства Ратчада Тханадирек, на заседании кабмина 17 сентября обсуждались шесть проектов Управления водоснабжения (PWA), включая план по прокладке магистральной линии из провинции Пханг-Нга для обеспечения Пхукета пресной водой. В итоге ключевой для Пхукета проект, реализация которого оценивается в 3,5 млрд бат, был принят к реализации.

В беседе с «Новостями Пхукета» и The Phuket News глава пхукетского офиса PWA Грайсорн Махамад заявил, что ему уже известно о положительном решении по проекту, однако узнал он о нем лишь на следующий день после заседания кабмина.

«Одобрение данного проекта правительством – по-настоящему хорошая новость. Теперь у людей в будущем будет вода», – заявил господин Махамад.

«Впрочем, стоимость реализации проекта будет несколько выше заявленных 3,5 млрд бат, поскольку цифры в нашем изначальном предложении уже немного устарели», – добавил он.

Господин Махамад подчеркнул, что реализация проекта не будет быстрой, но каких-либо деталей не назвал, попросил корреспондента «Новостей Пхукета» подождать.

«Я буду знать больше на следующей неделе», – заявил глава пхукетского офиса PWA.

Труба с материка

О планах пхукетского офиса PWA по обеспечению острова пресной водой за счет ресурсов провинции Пханг-Нга стало известно во второй половине июля этого года, при этом соответствующий проект был представлен центральному офису ведомства еще в прошлом году.

В середине июля специалисты строительного департамента PWA посетили остров, чтобы ознакомиться с ситуацией на месте, после чего господин Махамад поделился подробностями плана с «Новостями Пхукета» и The Phuket News.

«Я уверен, что этот проект будет одобрен скоро. Заявка на выделение бюджета уже подана в кабинет министров», – говорил глава пхукетского отделения PWA.

По оценкам господина Махамада, острову нужно 123,5 тыс. кубометров воды в день, чтобы удовлетворять свои потребности в десятилетней перспективе. Магистраль, когда выйдет на максимум, сможет обеспечивать 120 тыс. кубометров.

Проект состоит из двух фаз, при этом наиболее дорогой является первая фаза с бюджетом около 2,6 млрд.

В рамках первого этапа (1А) планируется строительство водоочистной и насосной станции на берегу канала Пханг-Нга, протекающего через административный центр одноименной провинции. Планируемая мощность станции – 3 тыс. кубометров в час (72 тыс. в сутки). Вся эта вода предназначена именно для Пхукета. Прокладка труб на остров также будет начата в рамках фазы 1А.

На этапе 1В будет построена насосная станция в Май-Кхао и продолжится прокладка труб. Фаза предполагает 1С окончание прокладки труб и завершение технического оснащения насосной станции в Май-Кхао.

После окончания первой фазы PWA планирует приступить ко второй. Господин Махамад надеется, что это произойдет в 2023 году. На втором этапе планируется увеличить производительность станции в Пханг-Нга до 5 тыс. кубометров воды в час (120 тыс. в сутки).

В хоже июльского интервью глава PWA на Пхукете отмечал, что для реализации плана необходимо будет выкупить около по 5-10 рай земли под насосные станции в Калае (Пханг-Нга), Май-Кхао и Паклоке. Отдельный и весьма важный пункт проекта – выкуп 100 рай земли под новое водохранилище Ноп-Принг в провинции Пханг-Нга. Плюс нужно будет получить сертификаты экологической экспертизы EIA.

При этом господин Махамад отмечал, что канал, который должен обеспечивать Пхукет водой, в низкий сезон достаточно полноводен для выполнения этой задачи. Однако в засушливые месяцы приоритетом все же будет удовлетворение потребностей провинции Пханг-Нга. Для этого и планируется новое водохранилище на материке.

«В сезон дождей мы будем направлять воду из Пханг-Нга в пхукетские резервуары, а в сухой сезон запасы воды обеспечит планируемое водохранилище Ноп-Принг», – говорил господин Махамад.

Рукотворные осадки

Непосредственно сейчас ситуация с запасами пресной воды на Пхукете следующая. По данным Управления национальных водных ресурсов (ONWR) на 18 сентября, в водохранилище Банг-Вад содержится 1,56 млн кубометров воды (15,25% от всего объема, составляющего 10,2 млн). Для использования пригодно 1,29 млн кубометров. В водохранилище Банг-Ньеу содержится 0,71 млн кубометров (9,82% от всего объема, составляющего 10,2 млн). Для использования пригодно 0,6 млн кубометров. По водохранилищу Кхлонг-Кратха в ONWR ежедневную статистику не ведут. В августе в нем содержалось 1,3 млн кубометров (30,2% от всего объема, составляющего 4,2 млн).

На фоне низкого уровня резервов Департамент сельскохозяйственной авиации и Королевского проекта по искусственному вызову дождей одобрил двухмесячную программу по посеву облаков над островом, чтобы помочь местным водохранилищам сформировать запасы в преддверии высокого сезона.

Программу по посеву облаков будут осуществлять специалисты Южного операционного центра Королевского проекта по искусственному вызову дождей, базирующегося в Сураттхани. Посев облаков будет осуществляться при помощи самолета CN-235. Срок реализации программы – с 5 сентября по 15 ноября этого года.

«Искусственно вызванные дожди заполнят три пхукетских водохранилища и помогут местным жителям в период слабых осадков», – заверила PR-служба администрации Пхукета.

Оптимизм пхукетских чиновников, впрочем, не подтверждается предыдущим опытом использования специальной авиации на острове. В марте и апреле этого года специалисты из Сураттхани не менее трех раз пытались вызвать дожди над пхукетскими водохранилищами, но ни одна из попыток успехом не увенчалась. В первый раз осадки выпали на территории провинции Пханг-Нга, во второй раз – в Андаманском море, в третий раз дождя не было вообще.

При этом специалист южного операционного центра Вирапхон Судчада отмечал, что проведение операции по искусственному вызову дождей возможно только при совпадении двух принципиально важных условий: подходящей метеорологической обстановки (наличия облаков в требуемых локациях) и наличие разрешения на вылет специальной авиации со стороны диспетчерского центра пхукетского аэропорта.

«Воздушный трафик является серьезным фактором, поскольку аэропорты Пхукета и Краби очень загруженные. Соответственно, окно возможностей невелико», – объяснял господин Вирапхон.

В конце августа этого года губернатор Пхукета Пхакапхонг Тавипатана вместе с главами других провинций получил прямое распоряжение принять активные меры, чтобы не допустить дефицита пресной воды. Распоряжение отдал генерал Анупонг Паоджинда, возглавляющий одновременно Министерство внутренних дел и Департамент чрезвычайных ситуаций.

Как заявил губернатор Пхакапхонг на встрече с пхукетскими чиновниками, ситуация с пресной водой находится на контроле у Тайного совета при Его Величестве Короле Таиланда и премьер-министра страны Праюта Чан-Очи. Более того, губернатор сообщил о намерении Бангкока направить на Пхукет делегацию официальных лиц для разработки краткосрочных и долгосрочных планов по решению проблемы с запасами пресной воды на Пхукете.

Ранее местный офис PWA уже отмечал, что в случае дефицита собственных резервов в высокий сезон для нужд жителей и туристов будет использоваться вода из частных источников, под которыми понимаются многочисленные, но небольшие озера, образовавшиеся на месте оловянных карьерах. Некоторые из владельцев таких озер готовы делиться водой бесплатно, другие согласно продавать ее.