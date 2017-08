К программе Run to Give добавился полумарафон Седьмой Run to Give пройдет 24 сентября на озере Банг-Вад. Теперь в программе уже три забега. Новости Пхукета 25 Августа 2017 12:19:03 Run to Give 2017 пройдет на прежнем месте, но с расширенной программой. Фото: AccorHotels Седьмой год стал знаковым для благотворительного проекта Run to Give отелей Starwood и Marriott в южном Таиланде. В программу мероприятия 2017 года организаторы добавили новую дистанцию – 21 км. Место проведения, впрочем, осталось прежним – озеро Банг-Вад в Кату. Назначены соревнования на 24 сентября. Организаторы Run to Give 2017 – отели Le Meridien Phuket Beach Resort, The Naka Island Resort & Spa Phuket, The Luxury Collection, Renaissance Phuket Resort & Spa, Phulay Bay A Ritz Carlton Reserve, The Westin Siray Bay Resort & Spa Phuket, Phuket Marriott Resort & Spa Nai Yang Beach, Phuket Marriott Resort & Spa Merlin Beach, JW Marriott Phuket, JW Marriott Khao Lak и Marriott Vacation Club Mai Khao Beach. Бенефициары также прежние – благотворительные фонды Pun Fun Pun Yim Foundation и HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn Children’s Foundation. Оба фонда занимаются помощью детям из слабозащищенных слоев населения в сельских районах страны. За последние шесть лет Run to Give собрал на эти цели более миллиона бат, причем около 700 тыс. принес прошлогодний забег. Мероприятия серии Run to Give из года в год поддерживают знаменитые артисты, звезды спорта, победительницы конкурсов красоты и многочисленные энтузиасты, количество бегунов стабильно растет. В этом году участников ждут три дистанции – 3 км, 10 км и уже упомянутые выше 21 км. Также в рамках мероприятия пройдет конкурс костюма и ярмарка, где можно будет купить сувениры, попробовать еду и напитки от партнеров Run to Give, принять участие в розыгрыше призов. Всего организаторы ожидают в этом году 1600 бегунов, для которых заготовлены 118 кубков, 1600 медалей и ваучеры от отелей Marriott. Победителя конкурса костюмов ждут билеты в Бангкок и обратно. В забеге на 3 км будет только одна возрастная категория (отдельно для мужчин и женщин). В забегах на 10 км и 21 км победителей выберут в следующих возрастных группах: открытая группа, 20-29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет и 60+ (также отдельно для мужчин и женщины. Дополнительную информацию можно найти на странице www.facebook.com/runtogive2017phuket/, видео с прошлогодних соревнований можно посмотреть на YouTube по ссылке https://goo.gl/UisiWf. Газеты The Phuket News и Khao Phuket являются спонсорами мероприятия.