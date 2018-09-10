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К организаторам внедорожных туров на Пхукете пришли с проверками

Туристическая полиция Пхукета проверила несколько местных компаний, организующих туры на квадроциклах и багги по пересеченной местности. Проверки были проведены после гибели туриста из Саудовской Аравии, разбившегося на багги 2 сентября и скончавшегося несколько дней спустя от полученной черепно-мозговой травмы.

Новости Пхукета

10 Сентября 2018 10:05:34

Фото: Туристическая полиция Пхукета
Фото: Туристическая полиция Пхукета

Как подтвердил «Новостям Пхукета» капитан туристической полиции Эккачай Сири, организация ATV-туров регулируется лишь общими положениями о туристическом бизнесе, отдельные законодательные акты непосредственно для этой сферы отсутствуют.

«Какие-либо законы, регулирующие конкретный вид транспорта, отсутствуют. Мы можем лишь указать организаторам внедорожных туров на необходимость обеспечивать безопасность туристов», – заявил капитан Сири.

«После инцидента мы проверили три ATV-компании на Пхукете: ATV Seaview, Phuket Happy Paradise и Phra Thai Chang Ya. Также были проверены несколько мест в провинции Пханг-Нга. У всех у них есть сертификаты на ведение бизнеса в туристической сфере, так что никаких законов они не нарушили. Все проверенные компании соблюдают требования безопасности, в частности выдают туристам защитные шлемы и следят за тем, чтобы они не оставляли ремни безопасности непристегнутыми», – рассказал капитан.

«Мы продолжим проверять организаторов ATV-туров и другие места риска на Пхукете», – добавил он.

Расследование дела о гибели туриста из Саудовской Аравии пока не завершено.

 

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