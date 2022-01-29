Изменчивость условий отдыха на Пхукете тормозит восстановление гостиничного бизнеса

Постоянные изменения ограничительных мер для туристов на фоне пандемии коронавирусной инфекции не способствуют росту доверия путешественников туристическому рынку Пхукета, особенно это касается граждан удаленных регионов, таких как Европа, жители которой обычно планируют путешествия за несколько месяцев, сообщает консалтинговая компания в сфере жилой недвижимости Knight Frank.

Новости Пхукета

29 Января 2022, 01:37 AM

Фото: консалтинговая компания Knight Frank Thailand

«В связи с этим ожидается, что в первой половине 2022 года внутренний туризм останется главной движущей силой сферы гостеприимства на Пхукете», – говорится в докладе компании Knight Frank «Рынок элитных отелей в 2021 году и перспективы в 2022».

Глава отдела исследований и консалтинга Knight Frank в Таиланде Карлос Мартинез отмечает, что въездной туризм в 2021 году сократился еще больше после обвала в 2020 году на фоне ограничений из-за пандемии COVID-19.

Количество прибытий иностранных туристов достигло пика в 5,3 млн человек в 2019 году и рухнуло на 80 процентов в 2020 году составив 1,1 млн. Аэропорты Таиланда зарегистрировали лишь 190 тысяч иностранных пассажиров в 2021 году, что говорит о падении турпотока еще на 83 процента по сравнению с предыдущим годом даже несмотря на попытки реанимировать туризм с помощью программ «Песочница» и Test and Go, стартовавших в июле и ноябре прошлого года соответственно.

Пхукет стал первым направлением Таиланда, открывшимся в июле 2021 года для иностранных туристов без требования обязательного прохождения карантина. В среднем по программе «Песочница» на Пхукет приезжали в 2021 году по 15,2 тысяч иностранцев в месяц, что значительно превысило трехзначное число за первое полугодие.

Число иностранных туристов выросло в четыре раза после того, как правительство ввело программу Test & Go в ноябре 2021 года, правда, спустя семь недель из-за угрозы новой волны коронавируса на фоне распространения омикрон-штамма ее приостановили. Возобновление программы запланировано на первое февраля.

Спрос и предложение

Отели Пхукета традиционно зависят от иностранного турпотока. На фоне фактически рухнувшего рынка и отсутствия зарубежных гостей, особенно в первой половине 2021 года, некоторые гостиницы закрылись до лучших времен, а другие скорректировали бизнес-модель и переключились на внутренний туризм, запустив в соцсетях различные акции и скидочные кампании на проживание и питание.

В конце 2021 года общее количество предложений в элитных отелях достигло 23 565 номеров, что на 3% превышает предложение за предыдущий отчетный период. Это указывает на то, что инвесторы и операторы отелей по-прежнему уверены в восстановлении индустрии гостеприимства на острове. В 2021 году открылись новые отели в сегменте «люкс», включая Avani+ Mai Khao Phuket (100 номеров), Melia Phuket Mai Khao (164 номера), Hilton Garden Inn Phuket Bang Tao (177 номеров) и Holiday Inn Vana Nava Phuket (300 номеров).

Некоторые отели отложили открытие до 2022 года, поскольку рынок остается слабым. В 2022 году на Пхукете планируется открыть в целом около 5000 новых номеров.

Самый крупный номерной фонд расположен в Патонге (25 процентов), на втором месте Карон (18 процентов), затем следуют Бангтао (12 процентов) и Ката с Камалой (по 11 процентов номеров в каждом).

Перспективы

Шанс туристического сектора на восстановление в последние два месяца 2021 года с запуском программы Test & Go растворился на фоне угрозы пятой волны ковида из-за штамма омикрон.

После запуска «Песочницы Пхукета» ежедневное количество прибывающих на остров туристов выросло с 500 человек в июле 2021 года до 1200 в ноябре и достигло пика в 2800 туристов в день в декабре после запуска Test & Go. И тем не менее эта цифра далека от показателей доковидного 2019 года, когда каждый день на Пхукет прибывало по 14800 человек, следует из доклада.

Иностранные туристы составляли 74% от общего числа посетителей в допандемийный период. Ключевыми направлениями были Китай, откуда приезжали 32 процента иностранцев, Европа (29 процентов), Россия (9 процентов) и страны Океании (6 процентов).

Основной игрок – Китай, граждане которого не были в Таиланде с начала 2020 года и, вероятно, не появятся и в 2022 году, поскольку в стране действуют ограничения на выезд из КНР в рамках борьбы с ковидом.

«Мы с осторожным оптимизмом смотрим на постепенное восстановление индустрии гостеприимства Пхукета, поскольку ситуация остается крайне непредсказуемой. Тем не менее, существуют различные положительные факторы, в том числе широкий охват вакцинации в Таиланде и странах проживания основного турпотока, накопившийся спрос на поездки и поддержка со стороны государства в виде запуска программы «Песочница» и субсидирования проектов по привлечению внутренних туристов», — говорится в докладе.

В 2022 году средняя заполняемость элитных отелей может увеличиться до 20-30%, если ограничения на поездки будут ослаблены в начале первой половины 2022 года, следует из доклада.