Изменчивость условий отдыха на Пхукете тормозит восстановление гостиничного бизнеса

«В связи с этим ожидается, что в первой половине 2022 года внутренний туризм останется главной движущей силой сферы гостеприимства на Пхукете», – говорится в докладе компании Knight Frank «Рынок элитных отелей в 2021 году и перспективы в 2022».
Глава отдела исследований и консалтинга Knight Frank в Таиланде Карлос Мартинез отмечает, что въездной туризм в 2021 году сократился еще больше после обвала в 2020 году на фоне ограничений из-за пандемии COVID-19.
Количество прибытий иностранных туристов достигло пика в 5,3 млн человек в 2019 году и рухнуло на 80 процентов в 2020 году составив 1,1 млн. Аэропорты Таиланда зарегистрировали лишь 190 тысяч иностранных пассажиров в 2021 году, что говорит о падении турпотока еще на 83 процента по сравнению с предыдущим годом даже несмотря на попытки реанимировать туризм с помощью программ «Песочница» и Test and Go, стартовавших в июле и ноябре прошлого года соответственно.
Пхукет стал первым направлением Таиланда, открывшимся в июле 2021 года для иностранных туристов без требования обязательного прохождения карантина. В среднем по программе «Песочница» на Пхукет приезжали в 2021 году по 15,2 тысяч иностранцев в месяц, что значительно превысило трехзначное число за первое полугодие.
Число иностранных туристов выросло в четыре раза после того, как правительство ввело программу Test & Go в ноябре 2021 года, правда, спустя семь недель из-за угрозы новой волны коронавируса на фоне распространения омикрон-штамма ее приостановили. Возобновление программы запланировано на первое февраля.
Спрос и предложение
Отели Пхукета традиционно зависят от иностранного турпотока. На фоне фактически рухнувшего рынка и отсутствия зарубежных гостей, особенно в первой половине 2021 года, некоторые гостиницы закрылись до лучших времен, а другие скорректировали бизнес-модель и переключились на внутренний туризм, запустив в соцсетях различные акции и скидочные кампании на проживание и питание.
В конце 2021 года общее количество предложений в элитных отелях достигло 23 565 номеров, что на 3% превышает предложение за предыдущий отчетный период. Это указывает на то, что инвесторы и операторы отелей по-прежнему уверены в восстановлении индустрии гостеприимства на острове. В 2021 году открылись новые отели в сегменте «люкс», включая Avani+ Mai Khao Phuket (100 номеров), Melia Phuket Mai Khao (164 номера), Hilton Garden Inn Phuket Bang Tao (177 номеров) и Holiday Inn Vana Nava Phuket (300 номеров).
Некоторые отели отложили открытие до 2022 года, поскольку рынок остается слабым. В 2022 году на Пхукете планируется открыть в целом около 5000 новых номеров.
Самый крупный номерной фонд расположен в Патонге (25 процентов), на втором месте Карон (18 процентов), затем следуют Бангтао (12 процентов) и Ката с Камалой (по 11 процентов номеров в каждом).
Перспективы
Шанс туристического сектора на восстановление в последние два месяца 2021 года с запуском программы Test & Go растворился на фоне угрозы пятой волны ковида из-за штамма омикрон.
После запуска «Песочницы Пхукета» ежедневное количество прибывающих на остров туристов выросло с 500 человек в июле 2021 года до 1200 в ноябре и достигло пика в 2800 туристов в день в декабре после запуска Test & Go. И тем не менее эта цифра далека от показателей доковидного 2019 года, когда каждый день на Пхукет прибывало по 14800 человек, следует из доклада.
Иностранные туристы составляли 74% от общего числа посетителей в допандемийный период. Ключевыми направлениями были Китай, откуда приезжали 32 процента иностранцев, Европа (29 процентов), Россия (9 процентов) и страны Океании (6 процентов).
Основной игрок – Китай, граждане которого не были в Таиланде с начала 2020 года и, вероятно, не появятся и в 2022 году, поскольку в стране действуют ограничения на выезд из КНР в рамках борьбы с ковидом.
«Мы с осторожным оптимизмом смотрим на постепенное восстановление индустрии гостеприимства Пхукета, поскольку ситуация остается крайне непредсказуемой. Тем не менее, существуют различные положительные факторы, в том числе широкий охват вакцинации в Таиланде и странах проживания основного турпотока, накопившийся спрос на поездки и поддержка со стороны государства в виде запуска программы «Песочница» и субсидирования проектов по привлечению внутренних туристов», — говорится в докладе.
В 2022 году средняя заполняемость элитных отелей может увеличиться до 20-30%, если ограничения на поездки будут ослаблены в начале первой половины 2022 года, следует из доклада.