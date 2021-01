Издателя «Новостей Пхукета» отметили наградой APAC

Компании Class Act Media и IMAGE Asia были удостоены звания «Выдающегося малого бизнеса на Пхукете» (Most Outstanding Small Local Business – Phuket) в рамках вручения ежегодной бизнес-премии APAC Insider Business Awards. Имена победителей были объявлены 19 января.

Новости Пхукета

21 Января 2021, 10:50 AM

Фото: APAC Insider

Как отмечается в пресс-релизе организаторов премии, наградами APAC Business Awards отмечаются любые из выдающихся компаний Азиатско-Тихоокеанского региона, независимо от размера и поля деятельности.

«В прошедшем году успех был даже менее гарантирован, нежели когда-либо еще. Даже давно устоявшиеся компании столкнулись с вызовами и волной неопределенности, а новички и вовсе попали под шквал ударов, которого бизнес не видел десятилетиями. В связи с этим при организации программы 2020 года мы немного скорректировали нашу политику. Мы решили в противовес всем событиям 2020 года выделить тех – большого ли, малого ли масштаба – кто смог добиться успеха за непростые 12 месяцев», – говорится в пресс-релизе.

При этом организаторы подчеркнули, что суть премии остается прежней: назвать имена компаний, которых можно назвать образцами в профессиональном бизнес-сообществе.

«Я передаю искренние и самые сердечные поздравления всем, кто был отмечен премией в 2020 году. И надеюсь, что всех вас ждет прекрасный 2021 год», – отметила координатор премии Кэтрин Бентон.

Компания Class Act Media – издатель пхукетских газет The Phuket News (английский язык), Khao Phuket (тайский язык) и «Новости Пхукета» (русский язык). Также в состав группы входят радиостанция Live 89.5 и онлайн-телевидение The Phuket News TV, которым руководит Джей-Пи Местанза.

Порфтолио IMAGE Asia состоит из популярного журнала Window on Phuket и ресторанного гида Where to Eat in Phuket.

«Получение этой награды стало возможно исключительно упорному труду, верности и вере в свое дело нашей прекрасной команды, которая не прекращала изо всех сил работать даже в эти непростые времена. И отдельную благодарность хочется передать всем нашим партнерам, читателям, слушателям и зрителям», – заявил генеральный менеджер Class Act Media и IMAGE Asia Джейсон Бэван.

«Нам приятно получить признание в качестве важной части пхукетского сообщества. Спасибо всем вам», – добавил он.