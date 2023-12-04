Избившие водителя Grab таксисты явились в полицию, но вину взял на себя один

Полиция тамбона Чернг-Талей сообщила, что два фигуранта дела о нападении на водителя Grab в районе Лагуны явились в полицию. Правоохранители ничего не сказали о предъявлении обвинений, а один фигурант превратился из нападавшего в «разнимавшего». Зато тот, который взял на себя вину, принес извинения и потерпевшему, и пляжному клубу Maya, и всему Пхукету за ущерб его имиджу.

Иккапоп Тхонгтуб

4 Декабря 2023, 08:56 PM

По факту избиения таксиста в районе Лагуны был составлен такой же чрезвычайный рапорт, как и в связи с пытками итальянца в сентябре. Фото: Cherng Talay Police

Полиция тамбона Чернг-Талей сообщила о сдаче двух фигурнатов дела 4 ноября. Как следует из заявления участка, полицейские приняли жалобу в районе полуночи, а в районе 9:00 утра выехали в пляжный клуб Maya Beach Club, где был избит 25-летний водитель Grab, принявший заказ на эксклюзивной территории, обслуживающих клуб таксистов.

О том, пострадали ли пассажиры (или пассажирки), ничего до сих пор не сказано. Судя по показания, забирал он их «на дороге», хотя и непонятно, как близко к клубу. Все события разворачивались у южной границы Лагуны и в 2 км от полицейского участка.

Полицейские не нашли фигурантов дела возле пляжного клуба в 9:00 утра понедельника. Неизвестно, стала ли неудача для них сюрпризом, но оба фигуранта дела еще до полудня сами явились в отделение полиции на Srisoonthorn Rd.

Согласно версии событий, которую озвучила полиция сейчас, бил 25-летнего водителя Grab только один местный таксист – 48-летний Каджорнчари. Второй мужчина – фигурирующий в заявлени как Бамурнг Тхипконглат – заявил, что, наоборот, пытался остановить коллегу по сфере услуг. Он теперь считается свидетелем.

«На первичном допросе господин Камджорн Каньячари сознался, что описанные действия совершил он. Причиной был конфликт с потерпевшим, которому господин Камджон Каньячари хотел воспрепятствовать в подборе пассажиров в районе стоянки такси, где находился с автомобилем господин он сам. Господин Камджорн Каньячари также принес извинения за свои действия операторам такси Grab и иным. Он извинился перед всеми пхукетскими братьями и сестрами за ущерб туристическому имиджу Пхукета», – заявила полиция.

Записав показания господина Каньячари, сотрудники полиции Чернг-Талей отметили выдвинутые против него обвинения и продолжат работу по делу в предусмотренном законом порядке.

Полиция тамбона Чернг-Талей не уточнила, по каким статьям обвиняется господин Каньячари и почему обвиняемым теперь является только он.

В изначальном заявлении потерпевшего однозначно говорится, что его били два человека, один из которых наносил удары руками, а второй – деревянной палкой.

Та же версия событий была передана участком наверх по руководящей иерархии. Дело было направлено руководителям высшего звена как «особо важное». Аналогичный отчет участок сформировал и направил руководству в связи резонансным сентябрьским делом о пытках и ограблении гражданина Италии на его вилле в Банг-Тао. Мужчину били и пытали утюгом трое граждан Казахстана. Дополнительными подозреваемыми по делу были чеченские бойцы ММА Асхабовы, но с ним обвинения сняли.

Несмотря на разницу в масштабах двух дел, в случае с избиением у Maya Beach Club без серьезных травм тоже не обошлось. Согласно заключению врачей Thalang Hospital, у водителя Grab, рискнувшего нарушить монополию таксистов Банг-Тао, оказалось повреждено легкое.