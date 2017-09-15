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Из-за оползня в Камале эвакуированы 12 домов

Официальные лица не получали сообщений о жертвах в результате оползня в Камале, однако жители 12 домов были эвакуированы.

Иккапоп Тхонгтуб

15 Сентября 2017 13:48:39

Сильные дожди вызвали оползень на склоне холма в Камале, в результате чего частично обрушились несколько строящихся вилл, а жильцы 12 домов ниже по склону были эвакуированы из-за угрозы новых оползней и обрушений.

Как пояснил «Новостям Пхукета» глава пхукетского офиса Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM) Прапан Канпрасанг, оползень произошел около 8:45 утра. В результате частично обрушились две строящиеся виллы на холме. Произошло это из-за того, что не выдержала нагрузки стена, возведенная ниже по склону холма.

Также небольшой оползень был зафиксирован на дороге, ведущей от Патонга в сторону Камалы, где на проезжую часть обрушился грунт. Это произошло в районе 10:50 утра. К настоящему моменту дорога уже расчищена, движение транспорта нормализовано.

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