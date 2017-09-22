Из Тулузы с любовью

Джонни Линдгрен и его личный опыт... доставки самолета с завода во Франции к месту эксплуатации в Таиланде.

23 Сентября 2017 09:00:00

Боитесь летать? Я нет. Тем более, что авиация за последние сто с небольшим лет сделала огромный прорыв. Самолет братьев Райт, поднявшийся в воздух в 1903 году, был деревянной этажеркой с деревянным же пропеллером и в ходе первого полета пробыл в воздухе 12 секунд, пролетев три десятка метров, что вдвое меньше размаха крыла современного Airbus A350 XWB, не говоря уж о A380.

Но вернемся в наши дни. В этом году мне посчастливилось войти в состав группы тайских журналистов, которых Thai Airways International пригласила поучаствовать в доставке с завода Airbus в Тулузе лайнера A350 XWB, последней новинки во флоте THAI Airways.

До Тулузы мы добирались через Франкфурт на рейсе, который как раз и обслуживают гигантские А380. Для участников пресс-тура были забронированы места в бизнес-классе (Royal Silk Class) с удобными креслами и меню ресторанного уровня. При этом у THAI Airways есть даже более комфортабельный первый класс (Royal First Class), где вместо рядов кресел оборудованы отдельные кабинки, которые можно превратить в полноценное спальное место.

Сейчас в воздушном флоте Thai Airways шесть лайнеров А380, летающих из Бангкока в Токио, Осаку, Гонконг, Лондон, Париж и Франкфурт. Последним рейсом мы и воспользовались, после чего пересели на А320 (одну из главных рабочих лошадок современной авиации) и уже через час с небольшим были в Тулузе.

Немного занимательной статистики. Каждые две секунды где-нибудь на планете совершает посадку один А320. Если это и не самый популярный самолет в мире, то явно один из.

Родина аэробусов

Первым, что мы увидели после посадки в Aeroport de Toulouse-Blagnac, был странный «горбатый» самолет, внешне напоминавший очертаниями кита. Это гигант – сверхтяжелый транспортник Beluga, который инженеры Airbus разработали для нужд компании. Именно такие самолеты доставляют компоненты будущи аэробусов из Великобритании, Испании и Германии на финальную сборочную линию в Тулузе.

Когда-то этот город был столицей королевства вестготов, а сейчас он – один из крупнейших культурных, научных и промышленных центров Франции. Если вы планируете посетить Тулузу как турист, то «Розовый город» (как его прозвали из-за цвета кирпича, использовавшегося в старину) вас не разочарует. Историческая архитектура, кафе и рестораны, трюфели и фуа-гра – это настоящий юг Франции, каким вы его себе представляете. Плюс, конечно же, магазины Hermès, Louis Vuitton и других модных брендов, заглянуть в которые не те терпелось женской половине нашей группы.

Впрочем, главной целью нашего путешествия были не бутики, а штаб-квартира и сборочные линии Airbus, куда мы отправились на следующий день. Компания была основана в 1970 году под именем Sud Aviation and Aerospatiale, и сейчас в ее штате трудятся 55 тыс. человек, количество поставщиков – более 7,7 тыс., ассортимент продукции варьируется от легких вертолетов до космических спутников. Но рядовому потребителю, разумеется, лучше известны ее пассажирские самолеты, такие как дальнемагистральный A350 XWB, ради которого мы и прибыли.

«А350 XWB сформирует будущее авиапутешествий. Сейчас у нас есть 848 заказов на этот самолет из Северной и Южной Америки, Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки и Ближнего Востока. 84 самолета уже выполняют полеты у 12 авиакомпаний. В сумме они совершили 46 тыс. рейсов и перевезли 11 млн пассажиров», – рассказывает менеджер по маркетингу линейки самолетов А350 Ванесса Гереншери.

Больше, шире, мощнее

Аббревиатура XWB расшифровывается как Extra Wide Body, то есть «сверхширокий фюзеляж», так но пассажиров ждет больше пространства, чем в обычных А350 по всем измерениям, включая более высокие потолки и увеличенные багажные полки над креслами. В Airbus отмечают, что это было сделано по пожеланиям авиакомпаний. Также пассажиры должны оценить увеличенные иллюминаторы и внешние камеры, картинка с которых транслируется на экраны в салоне.

В техническом отношении A350 XWB выделяется тем, что он на 52% изготовлен из композитов и является одним из легких лайнеров своего типа. Вместе с загибающимися вверх законцовками крыльев и двигателями Rolls-RoyceTrent XWB нового поколения он одновременно мощнее, экономичнее и экологичней своих предшественников. Плюс новые двигатели значительно тише старых.

Аэробусы A350 XWB собирают в огромных цехах размером с 300 теннисных кортов. Внутри все по-стандарту XXL – супер огромно, супер чисто и супер тихо. Первостепенное значение имеет безопасность, и в комплексе поддерживается идеальный порядок, притом что разные команды сотрудников Airbus ведут работу параллельно для ускорения сборки самолетов.

Лично протестировать результаты этой работы мы смогли уже на следующий день, когда нас пригласили в Airbus Delivery Center, который располагается в аэропорту Тулузы и представляет собой своего рода бизнес-лаундж с панорамным видом на самолетные стоянки. Снаружи нас уже дожидался шестой по счету A350 XWB авиакомпании THAI Airways, в доставке которого в Таиланд нам и предстояло принять участие. К этому моменту лайнер с регистрационным кодом HS-THB уже получил свое имя – Пху-Пха-Ман в честь национального парка на северо-востоке страны. Лететь нам предстояло 11 часов, а за штурвалом в полете находился капитан Итт Сирисават, старший технический пилот по линейке A330/350.

«Большинство пилотов, летающих на А350, любят этот самолет. Кабина пилотов в нем шире, чем в других, и более просторна. На самом деле, это лучший кокпит в сравнении с любым другим самолетом», – заявил нам капитан Сирисават.

Впрочем, оба пассажирских салона – бизнес и эконом – тоже отличаются простором, что сразу бросается в глаза. 32 кресла в бизнес-классе установлены по четыре в ряд в формате 1-2-1, так что каждое место имеет свободный выход к проходу. Ширина кресел – более 53 см, откидываются они на 180 градусов, пространства для ног предостаточно. В спинку каждого кресла вмонтирован 16-дюймовый тачскрин и развлекательная система с WiFi. В эконом-классе кресла расположены по девять в ряд в формате 3-3-3, всего там 289 мест. Ширина кресел меньше, чем в бизнесе, но тоже достаточная (45 см). Тачскрин также скромнее, чем в бизнесе (11 дюймов).

A350 XWB выполняют рейсы из Бангкока в Чианг-Май, Франкфурт, Милан, Рим, Сингапур и Брисбен, а также рейс Бангкок – Пхукет – Франкфурт. Так что если увидите в аэропорту самолет Thai Airways с необычно закругленными крыльями и характерным остеклением кабины, напоминающим маску енота, то знайте – это A350 XWB, новое слово в европейском авиастроении.