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Из рестобара в Чалонге украли пустой кассовый аппарат

Неустановленные злоумышленники (или злоумышленник) проникли в рестобар Eat & Talk в комплексе Fisherman's Way на Chao Fa East Rd. и вынесли оттуда кассовый аппарат ночью 30 ноября.

Шела Рива

30 Ноября 2017 16:31:35

Фото: Julia Baranova
Фото: Julia Baranova

О краже редакции The Phuket News сообщила владельца рестобара Юлия Баранова. По ее словам, полицейский участок Чалонга уже был извещен о происшествии, после чего сотрудники правоохранительных органов побывали на месте событий, а в течение дня должны были приехать еще раз, чтобы собрать улики и, возможно, отпечатки пальцев.

«У нас нет системы видеонаблюдения, так что я не имею представления, когда произошла кража и как выглядели подозреваемые. Мы обычно закрыты по средам, так что я думаю, что все произошло вчера днем. Хотя в этом у меня есть сомнения, поскольку у нас есть соседи, а Chao Fa East Rd. – оживленная улица», – рассказала госпожа Баранова.

«Очень странно, что они взяли только старый и очень тяжелый кассовый аппарат. В помещении ведь были ноутбуки, звуковое оборудование и другая электроника», – добавила она.

По словам хозяйки Eat & Talk, злоумышленники разбили окно, и через него пробрались в рестобар. Охрана Fisherman's Way ничего не видела.

«В Fisherman's Way дежурит охранник, но он, возможно, спал или что-то еще», – предположила госпожа Баранова.

«Это не очень большая потеря. Главное – это то, что пропало чувство безопасности», – добавила она.

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