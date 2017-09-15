The Phuket News Premier League predictions
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Из найденных на Раче яиц вылупилась лишь одна черепаха

Вылупившийся 8 сентября первый черепашонок оказался единственным. Зародыши в остальных 86 яйцах погибли.

Таньялак Сакут

15 Сентября 2017 09:21:32

Фото: Healthy Reefs Club
Фото: Healthy Reefs Club

Пхукетский офис Департамента морских и прибрежных ресурсов (DMCR) подтвердил The Phuket News, что из 87 найденных на острове Рача-Яй целых черепашьих яиц вылупилась лишь одна черепаха. Об этом корреспонденту редакции рассказал Сучарт Раттанаренгсри, возглавляющий в DMCR отдел природоохраны.

«Один черепашонок вылупился около 2 часов ночи 8 сентября. Еще два яйца выглядели так, как будто из них тоже вылупятся черепахи, но этого не произошло», – заявил господин Раттанаренгсри.

Специалист предположил, что на яйцах могло негативно сказаться перемещение их в DMCR, но и оставить кладку на пляже было невозможно, поскольку она находилась слишком близко к отелю, и яйца могли потревожить туристы. Господин Раттанаренгсри заверил, что биологи постараются установить точную причину, помешавшую черепахам вылупиться.

Напомним, обнаруженная на острове Рача-Яй кладка черепашьих яиц стала первой подобной находкой за 10 лет.

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Тест на знание ПДД провалил каждый десятый сотрудник дорожной полиции Бангкока
Тест на знание ПДД провалил каждый десятый сотрудник дорожной полиции Бангкока
Балет «Катя и принц Сиама» открыл Фестиваль танца и музыки в Бангкоке
Балет «Катя и принц Сиама» открыл Фестиваль танца и музыки в Бангкоке
Пхукет готовится провести Phukethon, крупнейший марафон в истории острова
Пхукет готовится провести Phukethon, крупнейший марафон в истории острова
Воскресный бранч возвращается в XANA с 1 октября
Воскресный бранч возвращается в XANA с 1 октября
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Куда обращаться при укусе змеи?

Куда обращаться при укусе змеи?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
РАСКРАСКА
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Купить билет
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2017 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.