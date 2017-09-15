Из найденных на Раче яиц вылупилась лишь одна черепаха

Вылупившийся 8 сентября первый черепашонок оказался единственным. Зародыши в остальных 86 яйцах погибли.

15 Сентября 2017 09:21:32

Фото: Healthy Reefs Club

Пхукетский офис Департамента морских и прибрежных ресурсов (DMCR) подтвердил The Phuket News, что из 87 найденных на острове Рача-Яй целых черепашьих яиц вылупилась лишь одна черепаха. Об этом корреспонденту редакции рассказал Сучарт Раттанаренгсри, возглавляющий в DMCR отдел природоохраны.

«Один черепашонок вылупился около 2 часов ночи 8 сентября. Еще два яйца выглядели так, как будто из них тоже вылупятся черепахи, но этого не произошло», – заявил господин Раттанаренгсри.

Специалист предположил, что на яйцах могло негативно сказаться перемещение их в DMCR, но и оставить кладку на пляже было невозможно, поскольку она находилась слишком близко к отелю, и яйца могли потревожить туристы. Господин Раттанаренгсри заверил, что биологи постараются установить точную причину, помешавшую черепахам вылупиться.

Напомним, обнаруженная на острове Рача-Яй кладка черепашьих яиц стала первой подобной находкой за 10 лет.