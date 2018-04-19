Из магазина в Рассаде вынесли 70 мобильных телефонов, один из воров уже пойман

Полиция задержала одного из двух мужчин, обокравших салон сотовой связи в Рассаде на прошлой неделе. Второй подозреваемый по-прежнему находится в розыске, личность его установлена.

19 Апреля 2018 11:29:27

Полиция Пхукета сообщила о задержании одного из двух мужчин, обокравших салон сотовой связи Number One в Рассаде. Преступление было совершено 10 апреля, а первого из злоумышленников задержали ровно через неделю, 17 числа.

Двое преступников пробрались в магазин Number One через крышу, после чего похитили 70 мобильных телефонов, а перед уходом забрали с собой одну из камер видеонаблюдения, чтобы замести следы. На руках злоумышленников были перчатки, так что отпечатков пальцев они не оставили. Однако преступники не знали, что в магазине имелась дополнительная система видеонаблюдения, и именно она дала полиции первые улики для расследования.

Уличные камеры позволили следователям получить информацию о передвижениях подозреваемых после совершения преступления, и один из них – 38-летний Чоканан Чайсонгкрам – в итоге был задержан около 7:00 утра 17 апреля в съемной квартире на Srisuthat Rd.

В квартире мужчины полиция обнаружила 19 мобильных телефонов, зарядные устройства и аксессуары для них, а также квитанции из магазинов подержаной аппаратуры, куда он уже продал несколько устройств. Посетив магазины, правоохранители вернули еще 11 смартфонов. Также в качестве улик были изъяты перчатки и кепка с надписью DOPE, в которых преступник совершил кражу.

Чоканан Чайсонгкрам сознался в совершении преступления и назвал имя второго участника кражи. Им оказался сводный брат мужчины Ленг Пурмтхонг. В настоящий момент он находится в розыске.

По словам Чоканана, идея кражи принадлежала его брату, который остро нуждался в деньгах. Обвинения задержанному пока не предъявлены.

Выступая на пресс-конференции, шеф полиции Пхукета Тирапхон Тхипджарон заочно обратился в Ленгу Пурмтхонгу.

«У меня есть послание для второго вора. Мы скоро поймаем тебя», – заявил генерал Тхипджарон.

Одновременно шеф полиции призвал жителей Пхукета по возможности устанавливать в жилых домах и офисах системы видеонаблюдения, поскольку они повышают шансы раскрытия преступлений.