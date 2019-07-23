Итоги высокого сезона от Билла Барнетта

Билл Барнетт и C9 Hotelworks подвели итоги высокого сезона в докладе Phuket Hotel Market Update Mid-Year Edition.

Новости Пхукета

Цыплят, как известно, считают по осени, но на туристическом рынке Пхукета сезонность несколько иная, и время подводить итоги наступает пораньше. Тем более, что подвести их давно пора, ибо назвать прошедшие полгода безоблачными могут далеко не все владельцы отелей, баров, ресторанов и туристических компаний. Непростой первую половину 2019 года называет и Билл Барнетт из консалтинговой компании С9 Hotelwork, которая 14 июля опубликовала свой отчет о состоянии рынка и прогнозах на будущее Phuket Hotel Market Update Mid-Year Edition.

Спрос и предложение

Подводя итоги полугодия, Билл Барнетт отмечает несколько момент. Первый из них – это продолжающийся, несмотря ни на что, ввод в строй новых отелей на Пхукете. Согласно отчету С9 Hotelworks сейчас готовятся к открытию 55 новых проектов, которые в течение пяти лет должны увеличить общий номерной фонд острова на 15,3 тыс. ключей (рост предложения на 18%).

При этом половина готовящегося к вводу в строй нового номерного фонда (8,3 тыс ключей) приходится не на классические отели, а на жилые комплексы с отельным функционалом и под отельными брендами. Таким образом популярность данного формата на Пхукете продолжает расти.

«Большинство предложения в данном сегменте – это кондоминиумы, многие из которых аффилированы с международными отельными группами через соглашения франшизы или контракты на управление», – отмечается в отчете C9 Hotelworks.

При этом турпоток на остров роста не демонстрирует. Как указывает C9 Hotelworks, аэропорт Пхукета в первые четыре месяца этого года на международных направлениях зафиксировал на 3%, а на внутренних – на 6%. Основная причина падения – это, разумеется, турпоток из Китая, который в первом полугодии 2018 года достиг исторического рекорда, а во втором начал сокращаться.

«Турпоток из материкового Китая остается главной темой разговоров. В период с января по май этого года данный сегмент продемонстрировал спад на 19%. Турпоток из России также еще не восстановился полностью. С другой стороны, на стремительно растет индийский рынок, увеличившийся втрое по сравнению с 2018 годом», – пишет Билл Барнетт.

Как отмечает управляющий директор C9 Hotelworks, указанный выше тренд напрямую отразился на финансовых результатах отелей. Ключевой показатель средней выручки с одного номера (RevPAR) сократился на 12% на фоне снизившейся заполняемости гостниц.

При этом в среднесрочной и долгосрочной перспективе прогноз C9 Hotelworks все же позитивный.

«Нельзя исключать, что отельному сектору предстоит пройти цикл, схожий с тем, что был на Бали с 2014 по 2018 годы, и новое предложение отельного фонда будет поглощено в среднесрочной перспективе, хотя в краткосрочном фокусе дисбаланс спроса и предложения выглядит главным фактором риска для отельеров», – резюмирует C9 Hotelworks.

Похмелье после бурной ночи

На следующий день после выхода Phuket Hotel Market Update Mid-Year Edition господин Барнетт опубликовал уже свой личный комментарий относительно содержания отчета. Управляющий директор C9 Hotelworks начал с напоминания о том, что нынешний отчетный период сравнивается рекордным, то есть на лицо эффект высокой базы.

«Важно понимать, что планка для сравнения была установлена чрезвычайно высоко», – написал Билл Барнетт.

Даже несмотря на спад во втором полугодии, число туристических прибытий из материкового Китая в 2018 году было выше, нежели в 2017, и обеспечили этот рост первые месяцы года, с которыми мы и сравниваем нынешний отчетный период.

«Вкратце, можно сказать, что по итогам 2018 года рынок задал нереалистичный уровень ожиданий, и нынешнее похмелье после предыдущей бурной ночи – это вещь, на которую мы обрекли себя сами», – написал Билл Барнетт.

«Но как бы то ни было, в первые четыре месяца этого года на материковый Китай пришлось 40% всего международного рынка, на Россию – 12%, а на Австралию – 5%», – отметил господин Барнетт.

«Что, однако вызывает беспокойство и указывает на замедление на рынке, так это то, что уже на протяжении 12 месяцев подряд рынок стабильно фиксирует низкий уровень спроса на отельные номера. Это свершившийся факт, и отельерам нужно работать именно в условиях этих новых реалий», – отметил глава C9 Hotelworks.

При этом Билл Барнетт указывает, что новой реальностью может быть и более ярко выраженная сезонность спроса. Как отмечает специалист, майский спад в этом году был более выраженным, чем в предыдущие годы.

«Идет ли речь о новой норме и возвращении к более сильным сезонным колебаниями или это разовый спад? Покажет только время», – развел руками господин Барнетт.

Свои размышления о туризме и отельном бизнесе на Пухкете управляющий директор C9 Hotelworks завершил напоминанием о том, что данный рынок с каждым годом становится все более конкурентным. В частности, разница по заполняемости номерного фонда между гостиницами Пхукета и Бали сейчас составляет уже 2%, а не 13%, как было три года назад. Индонезийский остров смог переварить выброс на свой рынок значительного числа новых отельных номеров и практически все из них заполнить туристами.

«Где искать новые возможности? На индийском рынке, в MICE-туризме, в нишевых сегментах и в привлечении туристов в период между высоким и низким сезонами. И хотя в отношении того, что принесет грядущий октябрь, все больше опасений, операторам и владельцам отелей нужно понять, что в заключительные месяцы года от бизнеса потребуется повышение уровня менеджмента, продаж и маркетинговых стратегий», – заключил Билл Барнетт.

Полную версию Phuket Hotel Market Update Mid-Year Edition можно найти на сайте C9Hotelworks.com.