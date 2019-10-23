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Итальянец задержан на Пхангане после обнаружения экстази в отправленной на его имя посылке

Гражданин Италии был задержан на острове Пханган за хранение наркотиков после того, как в отправленной на его адрес посылке обнаружили 500 таблеток экстази, а дома – кристаллический метамфетамин.

Новости Пхукета

23 Октября 2019, 03:08 PM
Фото: Supapong Chaolan / Bangkok Post

Фото: Supapong Chaolan / Bangkok Post

Как пишет Bangkok Post, посылка с наркотиками была обнаружена в столичном центре обработки почты 21 октября. На почтовое отправление с подозрительным содержимым обратили внимание сотрудники таможенной службы.

Внутри посылки, пришедшей в Таиланд из Нидерландов, находилось ровно 500 таблеток экстази, спрятанных в упаковке лапши быстрого приготовления. В качестве конечного получателя был указан некто Наоми Кометто с острова Пханган в провинции Сураттхани.

Прибыв по указанному на посылке адресу с судебным ордером, полицейские обнаружили, что в указанном доме проживает 39-летний гражданин Италии с тайской женой и ребенком. При обыске в жилище сотрудники правоохранительных органов обнаружили 15,77 г кристаллического метамфетамина. Наркотики были спрятаны в банке из-под орешков.

Итальянца передали в руки полиции Пхангана. Дело было возбуждено по статье о незаконном хранении наркотических средств с целью продажи. В настоящий момент неизвестно, ходатайствовал ли мужчина о выходе под залог.

Как указал глава Иммиграционного бюро провинции Сураттхани полковник Супарык Пханкосон, итальянец заявил полицейским, что проживает на Пхангане два года, нигде не работает и «любит посещать проводимые на острове вечеринки». Живет семья на присылаемые иностранцу родственниками деньги (25 тыс. бат в месяц) и доходы супруги, занимающейся продажей неких товаров онлайн и на местном рынке выходного дня.

По словам полковника Пханкосон, на допросе мужчина рассказал, что приобрел метамфетамин у некого гражданина Франции по имени Францис. О посылке с экстази полковник ничего больше не сообщил.

 

 

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